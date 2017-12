Tahiti Fly Shoot se fait (encore) remarquer

PAPEETE, le 28 décembre 2017 - Tahiti Fly Shoot a appris il y a une semaine que l’une de ses photos avait été classée dans le top 20 des plus belles photos mondiales prises par drone sur Dronestagram. Ce n’est pas la première fois que l’un de ses clichés plaît. En 2014 déjà une image de lagon avait été repérée.



C’est une belle reconnaissance. L’une des photos de Tahiti Fly Shoot prise par drone a été classée dans le top 20 des plus belles photos par Dronestagram. Intitulée Stingray and girls, elle a été prise en mars 2017 à Maupiti " On a appris la nouvelle la semaine dernière, c’est tout récent. C’est une bonne nouvelle, dans le monde de la photographie prise par drone, on commence à se faire un nom ."



Des professionnels reconnus dans leur milieu



Cette mise en lumière n’est pas un coup du hasard. " On a déjà été sélectionné par Dronestagram en 2014 et en 2015 l’une de nos vidéos est sortie du lot à Las Vegas, il a compté parmi les dix plus beaux films institutionnels ." Cela vient récompenser les efforts, le travail, les compétences et reconnaître, dans le temps, le professionnalisme de l’équipe.



Dronestagram est un réseau social pour les amateurs et professionnels de prise de vue en drone. " Un peu comme Instagram ", compare Tahiti Fly Shoot qui y dépose certains de ses clichés. Il a été créé par deux Français en juillet 2013 et, depuis, connaît un succès grandissant.



Chaque année depuis 2015, Dronestagram organise avec National Geographic un concours annuels baptisé International Drone Photography Contest qui récompense les meilleurs clichés dans plusieurs catégories (nature, people, urban, creativity). En 2017, 8 000 photos ont concouru.



Une discipline qui se structure



En plus, en fin d’année, une sélection des vingt plus belles photos mondiales parmi celles qui se trouvent sur le réseau social sont présentés. " On n’a pas envoyé de photo, ce sont eux qui piochent dans leur base ", indique Tahiti Fly Shoot.



La photographie prise par drone connaît un essor fulgurant, elle est devenue une discipline à part entière avec des codes et des règles, ainsi que des photographes-pilotes toujours plus aguerris. La preuve avec la qualité des clichés proposés et sélectionnés par Dronestagram.