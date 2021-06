Tahiti Air Charter veut rassurer Ua Pou

Ua Pou, le 4 juin 2021- Les représentants de la compagnie aérienne Enata by Tahiti Air Charter, qui doit débuter ses rotations aux Marquises en juillet, ont organisé une réunion d'information à Ua Pou jeudi. Ils ont tenu à donner des précisions sur la mise en place des vols, qui d'ailleurs risque d'être retardée par l'attente des dernières autorisations. La population a une nouvelle fois exprimé son besoin d'être rassurée quant à l'appareil monomoteur qui effectuera les liaisons.



"Notre première visite était une visite de repérage. Aujourd’hui c’est une visite de mise en place !" C’est par ces mots qu’Emmanuel Bonifait, responsable commercial de la société Tahiti Air Charter, a introduit jeudi la réunion d’information destinée à rassurer les habitants de l’île de Ua Pou à propos de l’installation prochaine de la compagnie dans l’archipel des Marquises.

Le Cessna 208 Caravan qui desservira bientôt la Terre des Hommes est spécialement équipé d’un kit STOL (short take-off and landing) à sa sortie d’usine, lui permettant de décoller et d’atterrir plus facilement sur piste courte, indispensable pour Ua Pou et Ua Huka. Le "coucou" d’une dizaine de places a déjà parcouru une distance considérable pour être livré au siège de la société sur l’île de Raiatea par le pilote américain Thomas Lopes mais il lui en reste encore à parcourir jusqu’à l’aéroport de Hiva Oa, où il fera son nid.

En effet, l’aéronef est en attente de recevoir sa nouvelle immatriculation en Polynésie française avant de pouvoir s’envoler vers l’archipel du bout du monde où les pilotes effectueront des vols d’entraînement sur l’île de Ua Huka durant deux bonnes semaines avant de prendre des passagers. Emmanuel Bonifait précise que les pilotes en question ont déjà obtenu la qualification montagne, nécessaire pour atterrir sur l’île aux pierres fleuries.



Des craintes autour du monomoteur



Une nouvelle fois, la population locale a exprimé sa crainte que le monomoteur de la compagnie aérienne ne soit pas capable d’atterrir sur la piste. Jérôme, le seul pilote présent lors de la réunion, a pris la parole pour rassurer l’assemblée "Les avions ont, en effet, tous des capacités de vols différentes mais le 208 Caravan pourra, sans aucun doute, atterrir à Ua Pou dans de bonnes conditions météorologiques. Quand le vent est trop fort : le Twin Otter annule ses vols, nous ferons pareil !". Emmanuel a renchéri en affirmant que Tahiti Air Charter était parfaitement consciente des caractéristiques "tout à fait uniques" de l’aéroport de l’île mais que cela n’était pas un problème. En revanche, faire atterrir des avions à Ua Pou nécessite une validation de la part de l’aviation civile française et la procédure longue pourrait retarder la date du premier vol commercial prévu pour le 1er juillet, ce qui semble inquiéter le porte-parole de la compagnie.

Côté technique, la délégation de la jeune compagnie est confiante. Le Pihiti volera ! Et il volera souvent, à raison de six jours par semaine. Ua Huka, Nuku Hiva et Hiva Oa seront accessibles par des vols directs depuis Ua Pou. En cas de panne ou d’incident technique, la compagnie dispose de deux mécaniciens stationnés à Hiva Oa et d’un responsable de l’entretien des avions sur Raiatea "Nous disposons également d’un stock de pièces de rechange à Raiatea et si une panne plus spécifique devait survenir nous pouvons faire venir n’importe quelle pièce en urgence depuis les États-Unis très rapidement".



Un point de vente en juillet



Les réservations de vols devront être effectuées directement sur le site de Tahiti Air Charter en attendant qu’un point de vente soit ouvert sur l’île début juillet. D’ici là, une représentante de la compagnie passera deux fois à Ua Pou au cours du mois de juin pour encaisser les gens ayant effectué une réservation sur le site mais ne disposant pas de carte de crédit. Les tarifs annoncés sont de 5 500 Fcfp pour un résident avec un bagage en soute de 10 Kg et de 13 500 Fcfp pour un touriste international avec un bagage en soute de 23 kg. Il est également possible de réserver son vol via l’agence de voyage Ratere située à Papeete, notamment pour réserver un vol avec une correspondance sur Air Tahiti.



Lors de cette réunion, une large partie des habitants semblait rester perplexe quant à l’arrivée de la nouvelle compagnie. Ses représentants ont tenté de répondre à leurs interrogations du mieux possible mais, la société va devoir rapidement faire ses preuves si elle veut séduire la population locale.