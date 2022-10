Tahiti Air Charter s'arrête

Tahiti, le 20 octobre 2022 – Conséquence de la perte de sa délégation de service public aux Marquises en juin dernier, la compagnie Tahiti Air Charter du groupe Degage cesse toute activité. Ses vols réguliers aux îles Sous-le-Vent s'arrêtent au 1er novembre, ses appareils sont en cours de vente et un plan de départ du personnel est en négociations.



Stoppée en plein vol. La compagnie Tahiti Air Charter du groupe Degage a annoncé à ses clients qu'elle ne prenait plus de réservations au-delà du 1er novembre. Les vols réservés après cette date seront remboursés. Et pour cause, la compagnie cesse toute activité, principalement sur ses derniers vols réguliers aux îles Sous-le-Vent.



Le couperet des Marquises



Relancée en 2018, l'activité de Tahiti Air Charter et de ses Cessna 208 s'est d'abord développée principalement aux Raromata'i. Mais la véritable stratégie de développement de la compagnie est apparue avec le positionnement, courant 2020, sur la délégation de service public du transport aérien aux îles Marquises, sur les deux îles enclavées de Ua Pou et Ua Huka. Tahiti Air Charter a remporté le marché public lancé par le Pays pour un début d'exploitation en Terre des Hommes prévu en juillet 2021. La compagnie a investi dans un nouveau Cessna 208 Grand Caravan, formé ses pilotes sur les spécificités des aérodromes marquisiens, lancé le recrutement de ses équipes et déposé une demande d'agrément auprès du Service d'État de l'aviation civile (SEAC).



Hélas, c'est cet agrément qu'elle n'a jamais obtenu, à cause de ses appareils monomoteurs jugés trop peu adaptés aux Marquises par le SEAC, qui a précipité la fin de son activité. Devant le refus du SEAC, le Pays n'a eu d'autre choix en juin dernier que de retirer sa délégation de service public à Tahiti Air Charter et de relancer un appel d'offres spécifiant la nécessité pour les candidats de disposer d'appareils bimoteurs.



Mise en sommeil



Depuis, la compagnie a vivoté aux îles Sous-le-Vent mais s'est heurtée à des conditions d'exploitation trop peu rentables sur ce seul secteur. “Le modèle de Tahiti Air Charter ne fonctionnait pas sans les Marquises”, commente une source proche du dossier. “La fin des Marquises a précipité les choses. Le personnel avait déjà été recruté pour ça.” Sur les deux avions de la compagnie, la vente d'un premier appareil est d'ailleurs déjà effective. Le second devrait suivre d'ici peu. Du côté de la petite dizaine de salariés restant, un plan de départ est actuellement en négociations. La société ne sera visiblement pas liquidée, mais mise en sommeil. Peut-être pour revoler un jour.