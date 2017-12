Taekwondo – Coupe de Noël : Le club Te Toa Faa’a encore en tête

. Organisée pour la première fois par la fédération tahitienne de taekwondo, la compétition a débuté à 9h avec les benjamins et les minimes et s’est poursuivie dans l’après midi avec les cadets, les juniors et les seniors. Au total 139 compétiteurs en provenance de 16 clubs se sont affrontés au cours de cette journée. Toa Faa’a Taekwondo mené par le champion de France Elite 2015 Remuera Tinirau qui remporte la compétition avec 9 médailles d’Or, 7 d’Argent et 5 de bronze. HVM No Faa’a arrive en deuxième position avec 8 médailles d’Or, 6 d’Argent et 2 de Bronze. Enfin Taputapuatea TKD termine troisième avec 4 médailles d’Or, 8 d’Argent et 3 de Bronze.