Ta’ahiamanu re-végétalisée

Tahiti, le 23 janvier 2020 – Récemment réaménagée pour lutter contre l’érosion, la plage de Ta’ahiamanu va être re-végétalisée. Le service du Tourisme en profite pour rappeller quelques règles aux usagers.



A la suite des travaux d’aménagement pour lutter contre l’érosion de la plage de Ta’ahiamanu à Moorea, des travaux de re-végétalisation du haut du rivage sont prévus à compter de février, a annoncé le service du Tourisme dans un communiqué. Plus de 400 plants de pohue tatahi, tahinu, ‘o’uru, naupata, vétiviers et raisins de mer seront implantés sur la partie Sud de la plage et permettront de stabiliser le sol, d’encadrer la circulation des usagers et ainsi de limiter davantage le phénomène érosif. Aussi, afin de préserver le site et les nouveaux aménagements réalisés et à venir, il est rappelé aux usagers de respecter les règles suivantes : Ne pas accoster sur la plage, ne pas installer de grandes infrastructures sur la plage, ne pas prélever de sable, ne pas piétiner, endommager ou prélever les plantations.