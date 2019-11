TNTV et Tiare FM en tête des audiences

Papeete, le 5 novembre 2019 – Les audiences annuelles Médiamétrie télévisions et radios en Polynésie française sont tombées mardi. Comme en 2018, TNTV reste devant Polynésie la 1ère qui remonte néanmoins sur son concurrent. Côté radios, Tiare FM reprend la tête des audiences cumulées devant Radio Tefana et NRJ.



Les audiences annuelles des télévisions et radios de Polynésie française ont été annoncées mardi par l’institut Médiamétrie. En télé, TNTV (50,9%) garde sa première place en audience cumulée acquise en 2018 devant Polynésie la 1ère (49,4%), même si la station de Pamatai refait son retard par rapport à l’année passée : TNTV 50,6% et Polynésie la 1ère 46,9% en 2018. En part d’audience, TNTV garde également le leadership avec 33,4% contre 29,8% pour Polynésie la 1ère. Même si, là aussi, l’écart de 6 points de 2018 se réduit à moins de 4 points cette année.



En radio, c’est Tiare FM qui reprend la place de première antenne du fenua en audience cumulée avec 13,3% (+0,2 point par rapport à 2018), devant Te Reo o Tefana à 12,7% (-0,2) et NRJ à 12,5% (-1,1). Polynésie la 1ère radio est quatrième à 11,6% (-0,2) et Hiti FM poursuit sa belle progression à 10,9% (+2,2), devant Radio 1 à 9,9% (-0,1). Rire et chansons suit à 4,3% (-0,7), Maria no te hau à 2,3% (idem), LVDL (-0,7) et Taui FM (-0,5) à 2,1%. En part d’audience, en revanche, c’est Te Reo Tefana qui caracole seule en tête à 20% (+1,7) grâce une meilleure durée d’écoute. Suivent Tiare FM à 15,3% (-4), Hiti FM à 14,2% (-0,2), Polynésie la 1ère à 14% (+1,4), Radio 1 à 12% (+3,1) et NRJ à 9,2% (-1,7). Rire et chansons est à 3,7% (-0,3), Taui FM à 2,7% (+0,3), Maria no te hau à 2,6% (idem) et LVDL à 2,3% (-0,4).



Les audiences enregistrées par Médiamétrie sont calculées du lundi au vendredi de 5 heures à minuit sur les 13 ans et plus.