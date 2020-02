TNAD : Aux grands projets, les grands changements

En ce moment, l'établissement lance l'appel d'offres aux entreprises, puisque PARC Architectes – a.maramarama a été choisi en mai 2017 pour la maîtrise d'œuvre. Le bureau d'études devrait être composé de Polynésie ingénierie, Néonergie, Bureau Michel Forgue, Peutz et associés et Fréféric Casanova. La maîtrise d'ouvrage revient, quant à elle, au ministère de la Culture, de l'Environnement et de l'Artisanat de Polynésie française. Sur leur site, PARC Architectes explique que dans son projet, le centre se développe "comme une cocoteraie". Son dispositif de poteau et de cannelures imite les cocotiers qui "récupèrent les pluies qui s'écoulent à travers les poteaux de la structure". Ce centre est censé permettre un accès vivant, ludique et connecté à la lecture et aux autres supports d'information. Il sera donc un haut lieu du développement d'une économie autour de la culture au fenua.



Le directeur de l'établissement, Rémi Grouzelle, explique les prochaines étapes par lesquelles le projet devra passer : "On va attribuer les différents lots, mais on attend encore l'instruction du permis de construire". Il précise que d'ici la fin mars, il faudra nettoyer les parcelles de la zone de façon à avoir une zone libre pour les travaux. En plus des anciens locaux de TNAD, "on va aussi enlever l'immeuble où il y avait deux boutiques". Le vice-président, Teva Rohfritsch explique que cet immeuble a été acheté par TNAD en vue des travaux.

Selon le directeur, "la construction démarrera cette année, mais on a encore deux ans et demi de travaux avant de pouvoir l'ouvrir au public". Les travaux devraient donc être achevés en 2023.



Le pôle culturel de Paofai devrait abriter une médiathèque et un centre d'art contemporain. D'autres espaces seront aussi construits, comme un auditorium, un hall d'accueil avec des boutiques éphémères, un café numérique et des locaux techniques et logistiques.