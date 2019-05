TEDx Papeete : Sortir de sa zone de confort

PAPEETE, le 25 mai 2019 - L’événement TEDx revient le samedi 1er juin à Papeete. Le thème de cette nouvelle édition est : Sortir de sa zone de confort. Pour l’illustrer neuf intervenants se relaieront sur la scène du Petit théâtre. Ils raconteront leur vécu à ce propos.



Pour justifier le choix de son thème, les organisateurs de Tedx Papeete rappellent qu’à leur du numérique où l’information est accessible à tous et en permanence, les changements sont incessants.



Les impacts sont nombreux et touchent tous les niveaux : personnel, professionnel, social, culturel, environnemental.

" Le choix se pose de rester en inertie dans sa zone de confort ou de se challenger et de se confronter à ce mouvement perpétuel. En ce sens, l’action sera toujours préférable à l’inaction ."



Les neufs intervenants du Tedx prévu le samedi 1er juin à la Maison de la culture partageront leur vécu "out of shell". Autrement, ils raconteront comment ils sont sortis de leur zone de confort. La journée sera dédiée à la découverte et l’exploration de "comment opérer le changement au quotidien".



Par exemple, Heiura Itae-Tetaa qui souhaite faire revivre sa langue à travers des immersions linguistiques et culturelle parlera de l’innovation au service de la protection des langues. Kevin Besson passionné d’abeilles et de nouvelles technologies racontera comment il a mis la technologie et ses connaissances au service des insectes méliffères.



Mateata Changuy, jeune polynésienne expatriée, rappellera que nous ne pouvons changer notre passé mais qu’il appartient à chacun de construire son avenir. Sara Aline, elle, s’interrogera : et si le monde des Bisounours devenait réalité ?



Quant à Débora Kimitete et Rowena Nouveau, elles témoigneront de leur combat respectif. La première se bat pour faire revivre et connaître la culture marquisienne à travers le monde, la seconde handicapée… mais en vie et heureuse, de ses difficultés au quotidien.



TEDxPapeete existe depuis novembre 2013 et organise des événements depuis décembre 2013. La communauté qui évolue autour de ce rendez-vous est grandissant. " L’engouement pour nos événements est croissant ", confirme Hiriata Tien-Wah, vice-présidente. " Cela est dû à la diversité des thématiques abordés et à l’aspect humain que met en avant TEDxPapeete ."