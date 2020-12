Tātā'i : devenez des repar'acteurs

collaboratifs

TAHITI, le 21 décembre -Ce lundi matin, à Faa’a, des membres de l’association Hotuareanui et des représentants de l’initiative Tātā'i se sont entretenus.Les seconds ont apporté des jouets réparés aux premiers, qui vont les distribuer aux enfants du quartier pour Noël. Ce don a été l’occasion pour les représentants de Tātā'i de se présenter et de présenter leur démarche.Tātā'i est portée par Tia'i Fenua et Nana sac plastique en collaboration avec l'association Parents autrement, en partenariat avec Fenua Ma. Elle s’inspire des repair café (voir encadré) et se définit comme le rendez-vous des repar’acteurs.Le principe est simple ; chaque 3e samedi du mois, les particuliers qui souhaitent réparer un objet vont pouvoir rencontrer des passionnés, professionnels, bricoleurs amateurs.Ensemble, ils commenceront par faire un diagnostic avant de passer soit à la réparation de l’objet, soit au démantèlement de l’objet pour en récupérer les éléments à valoriser.Les inscrits pourront, par exemple, diagnostiquer la panne d’une machine à coudre, démonter un ventilateur en fin de vie, changer un pneu de vélo ou bien encore remplacer une fermeture éclair.Chaque mois, une thématique sera proposée.Neuf thématiques ont d’ores et déjà été identifiées : petits appareils de cuisine (machine à café, toaster, micro-ondes, robots à mixer…), petit outillage (perceuse, disqueuse…), vêtements et accessoires, jouets et peluches, ordinateurs et appareils multimédia, ventilateurs, machine à coudre et fer à repasser, vélos et trottinettes et enfin petits mobiliers (chaises, tiroirs cassés…).Ces ateliers sont "", insiste Moea Pereyre du collectif Nana sac plastique.Cela signifie que les participants aux ateliers vont partager leurs idées, s’entraider, mutualiser les outils. Les propriétaires des objets répareront eux-mêmes leurs propres objets, conseillés par les professionnels bénévoles.L’idée est de réduire la production de déchets, mais aussi "" d’après Moea Pereyre.Elle rappelle "".Ces formes de stratégies industrielles font que la plupart des objets de consommation courante sont conçus pour avoir une durée de vie très courte.Ainsi, la consommation perdure et s’accélère. Les consommateurs, au moindre problème, rachètent des produits neufs. "."Les ateliers des repar’acteurs doivent permettre aussi de créer du lien. Les consommateurs vont, grâce à Tātā'i, découvrir un réseau de réparateurs. Sans doute prendront-ils l’habitude de faire appel à eux. Pour connaître les thématiques à venir, rendez-vous en ligne.Tātā'i a été officiellement lancé à l’occasion de la Semaine de réduction des déchets qui a eu lieu fin novembre.L’atelier de réparation des jouets a eu lieu le dimanche 13 décembre en guise d’opération solidarité. Il a rassemblé les acteurs fondateurs de Tātā'i. Le premier atelier ouvert à tous aura lieu en janvier.