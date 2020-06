Moea Pereyre sur le front avec Nana sac plastique

TAHITI, le 4 juin 2020 - L’adoption du texte visant l’interdiction des sacs en plastique, le 14 mai dernier, est un début, selon Nana sac plastique. Ce collectif, porté notamment par Moea Pereyre, espère que le Pays ira plus loin, rapidement. Rencontre avec la militante, engagée depuis des années dans un combat pour l’environnement.



" Après l’interdiction des sacs à usages uniques, il est logique de s’attaquer aux contenants et couverts à usage unique, aux pailles, aux barquettes, au film étirable… ", explique Moea Pereyre. " L’adoption du texte de loi est une première étape. C’est bien, car cela permet d’en parler, mais ce n’est pas encore assez ! " Le texte de loi a été voté à l’assemblée de la Polynésie française le 14 mai dernier (Voir encadré).



Pour sensibiliser les résidents de Polynésie à sa démarche, Moea Pereyre agit au sein du collectif Nana sac plastique. " On se déplace de commerces en commerces, on va au marché le dimanche matin, on va dans les îles avec des alternatives ", raconte-t-elle.



Elle dit travailler sur des messages positifs pour faire évoluer les mentalités. Elle veut toucher les gens, les consommateurs, car, en citant Coluche, elle rappelle " qu’il suffit de ne pas acheter pour ne pas que ça se vende ". Pour elle, le consommateur a un véritable pouvoir.



Le collectif Nana sac plastique est né en 2017 d’une volonté d’agir. Il est soutenu moralement et financièrement pas l’association Tīa’i Fenua, qui signifie les gardiens de la Terre. " En fait, avec Moana Van Der Maesen et Manuia Bernardino, les deux autres piliers, on s’est rencontrés sur les réseaux sociaux ", raconte Moea Pereyre.



Les trois internautes fréquentaient les mêmes réseaux, suivaient les mêmes associations, se retrouvaient sur les mêmes commentaires. " On avait les mêmes idées, les mêmes réflexes. " Par exemple, ils n’utilisaient déjà plus de sacs plastique avant la création du collectif et consommaient local… " On se sentait un peu seuls, chacun de notre côté, on a fini par se voir et lancer ensemble des actions. "



Inspiré par le mouvement No Plastic Bag, ils ont fondé le collectif, financé d’abord sur fond propre. Tout est allé très vite. Ils ont commencé par les actions de nettoyage, mais " on s’est aperçu que cela faisait réagir sur les réseaux sociaux, mais qu’il n’y avait pas de réaction du côté des pollueurs ". Petit à petit, leurs actions ont évolué pour " accompagner le changement d’habitudes, retrouver les valeurs d’une vie simple ".



Le cheminement de Moea Pereyre a pris un certain temps. " Je suis née il y a 40 ans ", reprend-elle. Elle a grandi en centre-ville à une période où il y avait encore " de l’avant et de l’après ". L’avant, c’est la vie proche de l’environnement, de l’alimentation locale, des circuits courts. L’après, c’est la grande consommation, les produits manufacturés, les besoins créés de toute pièce.



Elle a été élevée par des grands-parents du monde d’avant, qui lu ont donné le goût de la vie simple. Ses parents, militants, lui ont appris à se battre pour ses valeurs et croyances. En 1995, à l’annonce de la reprise des essais nucléaires, elle était " sur le front ". Elle dit même avoir " écrit une lettre à Jacques Chirac ".



Elle a goûté à la société de consommation, mais elle a changé pour ses enfants. " Ce n’était pas possible qu’ils ne connaissent pas ce que j’ai moi-même connu ". Le déclic a eu lieu à l’occasion d’une mutation. " J’ai été enseignante avant de devenir conseillère pédagogique, nous avons déménagé à la Presqu’île où j’ai retrouvé une vie simple. C’est très différent de la ville. À l’époque en plus, il n’y avait pas de fast-food, pas de grande surface, on faisait avec ce qu’il y avait ."



Moea Pereyre et ses enfants se sont engagés sur le chemin du zéro déchet. Aujourd’hui, ils jettent l’équivalent d’un sac de croquettes pour chien par mois en moyenne. Ils achètent tout en seconde main, cherchent à réparer au lieu de jeter le mobilier ou l’électroménager. Ils consomment local à l’exception des pâtes, du riz, de l’huile et du beurre. Le citron remplace le déodorant, l’huile de coco le dentifrice.



À chaque nouvelle problématique, ils ont trouvé des solutions pour atteindre leurs objectifs. Reste maintenant à encourager d’autres qu’eux à emprunter le même chemin.