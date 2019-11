Tāmā'a Box en finale du Coopérathon

Tahiti, le 13 novembre 2019 - Tāmā'a Box veut mettre en place un système de boîtes en verre consignées pour les plats à emporter à Tahiti afin d’abandonner l’utilisation des barquettes en plastique à usage unique. Le projet porté par des startupers polynésiens a été retenu pour la finale du Coopérathon 2019, la plus grande compétition d'innovation au monde.



Le fenua sera de nouveau représenté pour la finale du Coopérathon, la plus grande compétition d'innovation au monde. Après le succès de l'équipe tahitienne Invasive Solutions l'année dernière, qui avait remporté le prix "Environnement" grâce à son projet de contenants à usage unique fabriqués à partir de feuilles de miconia, c'est le projet Tāmā'a Box porté par Clémence David, Anais Pucci et Tanguy Blavin qui a été retenu pour la finale.



Pour cette nouvelle édition du Coopérathon, leur idée consiste à mettre en place un système de boîtes en verre consignées pour les plats à emporter afin d’abandonner l’utilisation des barquettes en plastique à usage unique. "Nous souhaitons apporter une solution concrète à la problématique des déchets plastiques à usage unique à Tahiti, issus notamment de la vente de plats à emporter", indique l'équipe. "Ce mode de consommation est très répandu en Polynésie et fait partie intégrante des habitudes alimentaires locales. Une personne qui consomme quotidiennement un plat à emporter génère en moyenne 10 kg de plastique par an. Nous voulons proposer une alternative écoresponsable afin de réduire la production de déchets tout en sensibilisant la population locale à l'environnement et à la préservation de la Polynésie."



L'équipe, qui fait partie de la quatrième promotion de PRISM l'incubateur de startups, a décidé de s'inscrire au Coopérathon en septembre dernier pour tenter de gagner l’accompagnement en business management proposé au vainqueur, ainsi que de la visibilité et de la crédibilité auprès de potentiels investisseurs.



Les startupers polynésiens ont présenté leur pitch pour les demi-finales vendredi 8 novembre. Une présentation qui a séduit les organisateurs de l'événement. Tāmā'a Box fait donc partie des trois finalistes dans la catégorie "Environnement". L'équipe tahitienne défendra de nouveau son projet ce jeudi lors de la finale. L'annonce des résultats est prévue pour le mardi 19 novembre.



Depuis 2016, plus de 2 800 projets ont participé et à ce jour, la communauté Coopérathon rassemble 10 millions de personnes sur les réseaux sociaux, plus de 100 entreprises partenaires et 300 mentors bénévoles.