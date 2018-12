Sylvie Tellier trouve l'équilibre à Bora Bora

BORA BORA, le 31 décembre 2018. Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France, passe quelques jours de vacances avec son mari et ses trois enfants à Bora Bora.



L'ancienne Miss France profite du calme de nos îles polynésiennes pour se reposer et aussi faire du yoga. Cinq mois après avoir accouché de son troisième enfant, Roméo, elle affiche déjà un corps de rêve avec un ventre ultra plat et tonique. Sur son compte Instagram, elle a publié des photos d'exercices d'équilibre sur un paddle. De quoi épater de nombreux internautes.



"Trop la classe Sylvie !!!!!!", a même commenté Mareva Georges. "C'est mon but cette année de faire un hand stand !!!! Un corps bien gainé!"