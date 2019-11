Sursis requis contre Coco Deane

Jacques, dit Coco Deane, était jugé mardi pour des faits de harcèlement sexuel et “pression grave” exercées entre août 2016 et août 2017 sur sa subordonnée hiérarchique, la directrice des ressources humaines de la municipalité. Epris d’une passion non partagée pour cette dernière, chargée de la direction du service des ressources humaines de cette commune, avec laquelle il était amené à travailler du fait de sa délégation de fonctions relative aux ressources humaines, il reconnait lui avoir envoyé des textos et de e-mails lui déclarant sa flamme à toutes heures du jour et de la nuit : “Tu étais très belle aujourd’hui”, “Ressens-tu les mêmes choses que moi dans ton petit cœur ?”, “Bonne nuit ma petite chatte”, “Bonne nuit. J’ai envie de te serrer contre moi”. Entre août 2016 et février 2017, il enverra au total 68 SMS transis de la sorte. Mais Coco Deane dit avoir été “dépassé par ses sentiments”. “C’est pour ça que j’ai été comme ça”, explique l’élu qui aujourd’hui encore refuse d’admettre ces faits de harcèlement. Il dénonce au contraire une cabale visant à porter atteinte à son image à quelques mois des élections municipales.



De son côté, la victime, sa cadette d’une bonne vingtaine d’années, explique avoir tenté à plusieurs reprise, dès le mois d’août 2016, de lui dire et de lui faire comprendre qu’elle n’éprouvait aucun sentiment et qu’elle préférait s’en tenir à des relations strictement professionnelles.



Contrarié par cette résistance, le 1er adjoint de Arue s’était alors montré difficile et colérique, perturbant la gestion et s’opposant systématiquement à sa DRH dans la gestion des dossiers du service, en la dénigrant devant le maire et les chefs de service.