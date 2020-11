Sursis pour l’agression d’une touriste à Bora Bora

Tahiti, le 24 novembre 2020 - Un homme de 21 ans a été présenté lundi en comparution immédiate pour un vol avec violence commis à Bora Bora le 18 novembre sur une touriste métropolitaine. Il a écopé d’un an de prison avec sursis.



Jugé en état de récidive légale, un père de famille de 21 ans sans emploi a comparu lundi devant le tribunal correctionnel pour répondre d’un vol avec violence commis le 18 novembre dernier à Bora Bora sur une touriste métropolitaine qui se baladait seule. Après avoir échangé quelques mots avec la victime, le prévenu l’avait suivie. Il l’avait ensuite menacée en lui intimant l’ordre de donner son sac à dos qui contenait notamment 12 000 Fcfp et un téléphone. Voyant que la jeune femme ne se laissait pas faire, le jeune homme avait arraché le sac et la victime était tombée à a terre. Examinée par un médecin après cette agression, elle avait bénéficié de 15 jours d’incapacité totale de travail (ITT). Dès le lendemain des faits, le prévenu s’était de lui-même livré aux gendarmes.



Présenté devant le tribunal correctionnel lundi, ce père d’un enfant a émis des regrets qui semblaient sincères. Le procureur de la République a requis deux ans de prison ferme à son encontre en affirmant qu’il était "inadmissible" d’agresser une touriste qui n’avait "rien demandé à personne". Des réquisitions que l’avocat du prévenu a jugées "féroces". Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné l’intéressé à un an de prison assorti du sursis probatoire.