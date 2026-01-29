

Surpêche de maquereaux: la ministre annonce des quotas pour les pêcheurs amateurs

Paris, France | AFP | mardi 16/02/2026 - La pêche de loisir sera soumise à un plafond de cinq maquereaux "par jour et par personne", a annoncé lundi soir la ministre de la Mer Catherine Chabaud à Ouest-France, dans un contexte de forte restriction des quotas européens pour les professionnels.



Le 13 décembre, les pays de l'Union européenne s'étaient mis d'accord dans la douleur sur leurs quotas de pêche en 2026, avec une baisse drastique des captures de maquereaux de 70% pour les six premiers mois de l'année, par rapport à l'année précédente.



Pour éviter de porter concurrence aux pêcheurs professionnels, "nous allons (...) mettre en place un quota de cinq maquereaux par jour et par personne" pour la pêche de loisir, a indiqué Mme Chabaud dans un entretien au quotidien.



"Il va y avoir sur ce sujet une consultation publique, puis un arrêté publié d’ici quelques jours", a ajouté la ministre déléguée à la Mer et à la Pêche.



Depuis le 12 février, les pêcheurs amateurs ont l'obligation de déclarer la pêche de certaines espèces sensibles sur une application lancée par la Commission européenne, RecFishing, rappelle par ailleurs Catherine Chabaud.



Cette déclaration obligatoire inclut les maquereaux.



Fuyant le réchauffement climatique, le maquereau de l'Atlantique a migré vers le nord où il a été massivement pêché, dans un contexte de désaccords géopolitiques. Sa population s'est effondrée et menace désormais la survie de nombreuses pêcheries.



Fin 2025, la France avait réclamé des sanctions commerciales contre Royaume-Uni, Norvège, Iles Féroé et Islande, en les accusant de trop puiser dans la ressource, sans tenir compte des avis scientifiques.



Interrogée sur la possibilité que les pêcheurs touchés par la chute des quotas reçoivent des indemnisations, Catherine Chabaud a répondu par la négative et rappelé que seront distribués "cette semaine" 400 tonnes de maquereau "sur un quota d'environ 2.400 tonnes aux pêcheurs les plus dépendants".

le Lundi 16 Février 2026 à 20:52 | Lu 83 fois





