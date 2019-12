Surfer Awards : Vahine Fierro, "Women's Best Barrel" 2019

La surfeuse originaire de Huahine obtient cette récompense prestigieuse pour une vague immortalisée à Teahupo'o, lors d'une session de gros en octobre.La 49e cérémonie annuelle Surfer Awards a célébré les meilleurs sessions et films de surf de l'année 2019, ce jeudi lors d'une soirée organisée au Turtle Bay Resort, sur la côte Nord de l'île de Oahu à Hawaii. Les distinctions ont été décernées lors de cette soirée sur la base du vote d'une cinquantaine d'experts du milieu du surf et de champions actuels et passés. Ils sont une véritable reconnaissance de la profession.