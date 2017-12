Surf WQS – Focus Ariihoe Tefaafana : « Sunset Beach, c’est toi contre la nature »

Parole à Ariihoe Tefaafana :



Le circuit WQS, c’est un peu le parcours du combattant ?



« Le WQS comprend plus de 500 surfeurs et seulement les 10 premiers du classement se qualifient pour le World Tour (WCT). Tout le monde veut se qualifier et je vous avoue que parfois on se demande si c’est vraiment possible. Il y a plusieurs étapes à franchir pour y arriver, d’abord les plus petits QS (1000, 3000) pour réussir à entrer dans les grands QS (6000, 10000), et là tu peux jouer la qualification. »



Vous vous serrez les coudes entre Tahitiens ?



« On essaie au maximum de voyager ensemble pour garder « la bonne vibe » et surtout pour se motiver entre nous. Ce n’est jamais facile de voyager seul, surtout lors des défaites. Chaque voyage est unique, il est un moment fort car on est là pour faire ce qu’on aime, on peut dire qu’on est chanceux. »



Vous rencontrez tout type de vagues ?



« La plupart du temps, nous avons des conditions « pourries » avec des petites vagues, du vent…Par contre, la dernière étape du circuit, la Triple Crown à Hawaii, on a souvent de grosses conditions parfaites, mais difficiles. Tu surfe des planches deux fois plus grandes que lors des autres WQS. »