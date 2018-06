Surf - Taapuna Master 2018 : Enrique Ariitu et Vahine Fierro au top

Parole à Vahine Fierro :



Tu as tenté les deux compétitions ?



« Je suis contente d’avoir fait les deux car j’ai pu surfer deux vagues différentes et comme ça je n’attendais pas entre les séries. Cela a été un peu fatiguant mais cela valait le coup. A Papara, en finale, j’ai pas eu les bonnes vagues et Karelle et Marion ont vraiment bien surfé. »



Après ton titre, comment appréhendes-tu les compétitions locales ?



« J’ai eu ce titre mais c’est bien de réussir localement. On fait toute compétition pour gagner donc quand on ne gagne pas, comme à Papara pour la Vahine Cup, c’est un peu frustrant mais c’est comme ça qu’on apprend. Karelle, Marion, ce sont un peu des filles de ma génération, c’était une finale assez difficile. »



Quelques mots sur ta finale du Taapuna Master ?



« J’étais vraiment épuisée, au début de la série je suis beaucoup tombée. Je me suis dit allez, deux scores et après c’est fini ! J’ai eu mes deux petits scores et j’ai pu passer première. »



Ton programme ?



« Je pars mercredi au Mexique pour une semaine, ensuite je vais en Afrique du Sud pour trois semaines, ensuite je vais aux Etats Unis et après l’Europe, Angleterre, Lacanau, Anglet et Pantin. Ce sont quatre mois de voyages qui m’attendent. »



Tes objectifs ?



« J’ai eu ce titre de championne du monde WSL en début d’année mais ensuite, ces six premiers mois, je n’ai pas bien réussi en WQS. Mes sponsors me soutiennent vraiment, mais je ne mets pas trop la pression cette année. Mon objectif reste de me qualifier pour le WCT. Depuis mon titre, j’ai eu beaucoup de sollicitations, j’ai participé à beaucoup de choses. J’ai apprécié tous ces moments, la cérémonie du Trophée WSL…Je savoure ce titre et je me dis que c’est l’année prochaine qu’il faudra bien réussir. »



Un dernier mot ?



« Je remercie la fédération tahitienne de surf et ses partenaires qui ont organisé cette Taapuna Master. C’était vraiment bien, l’ambiance était top. »