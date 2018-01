Surf Pro – Mondiaux Pro Junior : Vahine Fierro remporte le titre

Un parcours sans faute



Vahine Fierro a réalisé un parcours sans faute et sa victoire est indiscutable. Elle remporte sa série du round 1 avec un total de 10.70 évitant ainsi le round 2 de repêchages. Alors que les vagues du spot de Kiama, près de Sydney, sont petites et tout sauf tubulaires, elle se place à la perfection et réalise de beaux rollers en frontside comme en backside. Dans le round 3, elle remporte sa série avec un total de 13.50 obtenant même la meilleure note sur une vague unique de la compétition : 8.17 sur 10.



Elle continue sur sa lancée en s’imposant en quart avec un total de 12.00, en demi finale avec un total de 11.67 et remporte la finale avec un total de 12.83 face à la redoutable Hawaiienne Summer Macedo. On sait que Mihimana Braye, Mateia Hiquily, O'Neil Massin, Ariihoe Tefaafana et quelques autres bataillent dur pour assurer la relève de Michel Bourez dans le WCT. Et si Vahine Fierro était la première à y parvenir chez les femmes ? Elle semble avoir en tous cas toutes les qualités pour intégrer l'élite mondiale du surf féminin. C'est ce qu'on lui souhaite, bravo Vahine ! A noter également que c’est la première fois qu’un Tahitien ou qu’une Tahitienne remporte un titre de champion du monde WSL. Cette victoire est donc historique pour le sport tahitien. SB / WSL