Surf Pro – World Pro Championships : Kauli Vaast sort au round 2

Les championnats du monde de surf Pro Junior sont le point culminant de la saison pour les surfeurs de moins de 18 ans aspirant à faire une carrière professionnelle. Les meilleurs surfeurs U18 des différentes régions du monde se sont retrouvés en Australie, près de Sydney, pour cette compétition proposée du 4 au 12 janvier par la world surf league. Un seul Tahitien était en lice, le jeune Kauli Vaast âgé seulement de 15 ans.



Le circuit Pro Junior WSL comporte par moins de 36 épreuves au total, réparties sur plusieurs zones géographiques : Europe, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du sud, Australie-Océanie et Hawai’i -Tahiti. Un classement est effectué par zone. Lors de ces championnats, 36 surfeurs étaient engagés au round 1 soit environ 5 surfeurs par zone : 5 Sud africains, 5 Japonais, 5 Australiens, 4 Américains, 3 Brésiliens, 5 Hawaiiens et…aucun représentant inscrit officiellement sous les couleurs de la Polynésie française.



Rappelons au passage que la WSL étant un organisme privé et autonome, la Polynésie française est reconnue en tant que Pays contrairement par exemple à la Réunion qui est elle affiliée à la fédération française de surf. La Polynésie française fait partie de la zone Tahiti-Hawai’i, or on constate qu’aucun Tahitien ne figure dans le Top 10 de ce classement, le premier étant Sacha Levy-Agami, 12e, le deuxième Haunui David 24e.