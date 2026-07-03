

Surf - Cap vers l’Amérique pour nos surfeurs tahitiens

Tahiti, le 27 juillet 2026 - La deuxième étape des Challengers series débute, cette semaine, aux États-Unis. Mihimana Braye espère confirmer après sa bonne entrée en lice en Afrique du Sud tandis que Kiara Goold et Aelan Vaast tenteront de gagner leur première série pour définitivement lancer leur saison.

Les plages et le soleil de la Californie attendent les surfeurs pour la deuxième manche des Challengers series (CS). Nos trois ‘aito se rendent, du 25 juillet au 2 août, au sud de Los Angeles, plus précisément à Huntington beach, avec la ferme intention de glaner de précieux points dans leur quête de qualification au World championship tour (WCT).



Bien lancé à la suite de ses bons résultats lors de la première étape de la Ballito Pro (Afrique du Sud), Mihimana Braye, qui s’est incliné en huitièmes de finale face au vainqueur de l’épreuve Cole Houshmand, veut surfer sur sa bonne forme et a l'occasion de signer un grand coup en cas de nouveau long run.



“Les vagues de Huntington ressemblent à celles de Papara” Du côté des vahine, Kiara Goold et Aelan Vaast, éliminées dès le premier tour, la semaine dernière, doivent réagir dès maintenant si elles souhaitent garder un espoir de figurer parmi l’élite mondiale l’année prochaine. Car la saison 2026-2027 des CS est seulement composée de cinq étapes.



Heureusement, l’US Open pourrait relancer totalement les Polynésiennes : “Les vagues de Huntington ressemblent à celles de Papara”, indique le cadre technique de la Fédération tahitienne de surf (FTS), Kevin Bourez. “En plus, Kiara et Mihimana connaissent déjà ce spot. Ils ont tous les deux, avec Aelan, largement les capacités pour bien figurer.”



Cette semaine est également marquée par le retour de Johanne Defay. La Française retrouve la compétition depuis la naissance de son premier enfant. “J'ai pu prendre une année sabbatique avec Kimi à la maison et, pour moi, c'était une étape importante avant de reprendre la compétition et le rythme. L'US Open me semblait l'endroit idéal pour renouer avec la compétition. Je suis vraiment impatiente”, a déclaré la surfeuse auprès de la WSL.



Le longboard prend son envol En plus du CS, Huntington beach accueille la première étape de la saison de longboard. Malheureusement, aucun représentant du Fenua ne sera de la partie aux État-Unis, cependant, un Polynésien pourrait bien intégrer le circuit dans le courant de l’année : “Moana Domenech n’est pas qualifié malgré sa troisième place aux qualifications régionales. Il devrait tout de même avoir la possibilité, au cours de la saison, de bénéficier d’une wild card afin de participer à une manche du championnat”, estime Kevin Bourez.



Une fois l’escapade californienne terminée, nos trois surfeurs auront le droit à deux mois de répit avant la troisième étape du CS au Brésil (26 septembre au 3 octobre). L’occasion de rentrer à la maison et de venir faire un tour à Teahupo’o juste à temps pour la Tahiti Pro qui se dérouler cette année du 8 au 18 août.



Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 27 Juillet 2026 à 08:00 | Lu 263 fois



