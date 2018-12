Sup Surf : Poenaiki Raioha vice-champion du monde de la discipline

Après son titre de champion du monde amateur de Stand up paddle surf en 2014 à seulement 17 ans, Poenaiki Raioha est depuis ce dimanche vice-champion du monde de la discipline chez les professionnels. Le titre est revenu à l'Américain Sean Poytner.Mais à défaut d'un titre mondial, le Tahitien pourra se consoler avec sa victoire au Grand Canaria AM Pro, deuxième et ultime étape du circuit mondial qui s'est déroulé du côté des Îles Canaries. Après avoir survolé ses différentes séries , Poenaiki Raioha était opposé en finale à Sean Poytner. Le Tahitien avec un score de 17,57 points contre 17,4 pour son adversaire, s'impose le fil face au champion du monde qui avait déjà sécurisé le titre en atteignant la finale."Je suis heureux d'avoir gagné et je dédie cette victoire à toute la Polynésie avec mes remerciements à ma famille, ma copine Moeli, mes amis et mes sponsors", s'est exclamé le prodige tahitien à la suite de sa victoire.