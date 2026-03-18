

Suite à l'accident à Moorea, la gendarmerie lance un appel à témoins

Tahiti, le 4 avril 2026 – Alors qu'un scootériste a perdu la vie vendredi à Moorea après avoir percuté une voiture, la gendarmerie a lancé samedi un appel à témoins.



La gendarmerie lance un appel à témoins ce samedi après le décès, vendredi soir, d'un scootériste qui a percuté une voiture au niveau du PK 33 dans la commune de Haapiti.



"La Gendarmerie lance un appel à témoins suite à un accident mortel de la circulation survenu le vendredi 03 avril 2026 entre 18h30 et 19h00 au PK 33 HAAPITI à MOOREA. » Toute personne ayant assisté à l'accident, ayant circulé dans le secteur au moment des faits, ou ayant été présente sur les lieux avant l'arrivée des secours, est invitée à contacter la gendarmerie de MOOREA (tel : 40-55-25-05) à PAOPAO ou (tel : 40-56-55-02) HAAPITI.







Rédigé par Garance Colbert le Samedi 4 Avril 2026 à 16:29 | Lu 1219 fois



