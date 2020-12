Succès inattendu pour les gifs de Nancy Cavé

J’en avais marre de ne rien trouver

TAHITI, le 6 décembre 2020 -Au cours de l’hiver 2019, une idée a germé. Nancy Cavé, amoureuse de la Polynésie française, passionnée par le ‘ori tahiti qu’elle a pratiqué en métropole, s’est mise en tête de fabriquer des gifs en rapport avec Tahiti.", se rappelle-t-elle. "."Pour toucher le plus grand nombre, danseuse et danseur se déclinent en différentes couleurs de peau.Elle a soumis ses créations aux réseaux sociaux et a patienté. "", sait-elle.Et puis un jour, au mois d’août, elle a vu ses gifs apparaître sur la toile. Ils sont disponibles sur Facebook et Instagram. "."Nancy Cavé reçoit des messages de groupes de danse basés aux quatre coins de la planète. "Ils me disent qu’ils attendaient ces gifs avec impatience !"Graphiste de formation, Nancy Cavé a travaillé dans différentes sociétés, dans la mode surtout ainsi que l’audiovisuel (à Canal + notamment).Après plusieurs années d’expérience professionnelle, elle a ressenti le besoin de faire autre chose. Elle s’est tournée vers la décoration d’intérieur.." Cette réorientation n’a pas comblé ses attentes. En tous les cas, pas directement.."Elle a repris un travail de graphiste pour vivre tout en s’exprimant pendant son temps libre en peignant et dessinant.Sa mère est martiniquaise, son père métropolitain. Elle vit en France mais depuis toujours, sans raison apparente, elle a une attirance irrésistible pour le Pacifique en général et la Polynésie française en particulier." Elle a fait du ‘ori Tahiti dès 2005 à Paris, alors qu’elle avait à peine 20 ans. Les écoles venaient d’ouvrir.Elle cherche sans cesse ce qui peut la rapprocher de cette région du monde. Elle a travaillé avec les éditions des Mers Australes sur le livre Pele, la déesse du feu qui est sorti en 2015.Elle a exposé un tableau d’acrylique à la délégation de Polynésie de Paris, elle s’occupe de toute l’illustration du festival E-Amui Elle a 34 ans cette année "".Par exemple, la peinture et le dessin. Elle envisage de reprendre une série de vahine qu’elle a réalisée sur papier kraft. "