

Succès du lancement de deux satellites Galileo par Ariane 6

Kourou, France | AFP | mercredi 17/12/2025 - Ariane 6 a lancé avec succès mercredi deux satellites du programme européen Galileo, un quatrième vol commercial pour la fusée lourde européenne, symbole de l'accès à l'espace retrouvé, a constaté un journaliste de l'AFP.



"Les satellites SAT 33 et SAT 34 ont été placés sur une orbite terrestre moyenne à une altitude d'environ 22.922 km. Leur séparation a eu lieu 3 heures et 55 minutes après le décollage" du centre spatial de Kourou, en Guyane française, s'est félicité Arianespace dans un communiqué.



La fusée s'est élancée dans la nuit tropicale comme prévu à 02H01 locales (05H01 GMT), bénéficiant d'une météo clémente malgré la saison des pluies de ce territoire français en Amérique du Sud, proche de l'équateur.



Quelques secondes après son décollage, Ariane 6 a disparu sous l’épaisse couverture nuageuse.



SAT 33 et SAT 34, des engins de nouvelle génération, portent à 34 le nombre de satellites de la constellation Galileo, système européen de navigation par satellite, équivalent et concurrent du GPS américain, conçu pour offrir une géolocalisation civile précise et indépendante.



Ils vont servir à "améliorer la précision, la disponibilité et la robustesse du système mondial de navigation par satellite de l'Union européenne", selon Arianespace.



- Concurrent du GPS -



Cette réussite permet au lanceur de boucler l'année 2025 sur un bilan "incroyable", a affirmé Caroline Arnoux, directrice de la "Business Unit Ariane" chez Arianespace, à l'issue de la mise en orbite.



Pour elle, "nous avons réussi quatre lancements sur l'année, ce qui fait que le ramp-up (la montée en cadence, NDLR) d'Ariane 6 est le plus rapide jamais constaté dans le monde sur un lanceur lourd. Cinq lancements, tous réussis, en un peu plus de 17 mois".



Pour David Cavaillolès, président exécutif d'Arianespace, "ce nouveau succès d'Ariane 6 marque une étape importante dans la montée en puissance de l'Europe spatiale". Cité dans le communiqué, il a estimé que le lanceur avait "de nouveau démontré sa fiabilité et sa précision".



Grâce à l’emploi de la double fréquence, Galileo offre une précision de positionnement en temps réel de l’ordre du mètre à 4,5 milliards d'usagers potentiels dans le monde entier.



C'est la plus grande initiative d'infrastructures de l’Union européenne, destinée à garantir l’autonomie stratégique et la souveraineté.



Les précédents satellites pour Galileo ont été principalement lancés par Ariane 5 et les fusées russes Soyouz depuis Kourou.



Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la fin de la coopération autour du lanceur Soyouz en 2022, l’Europe s’est retrouvée sans accès autonome à l’espace pendant plusieurs mois, en l’absence d’Ariane 5 retirée en 2023 et avant la mise en service d’Ariane 6 dont le vol inaugural a eu lieu en juillet 2024.



Dans ce contexte exceptionnel, l’Agence spatiale européenne a noué un contrat avec SpaceX, qui a lancé deux satellites Galileo à bord de Falcon 9 en septembre 2024 depuis le Kennedy Space Center en Floride pour éviter une rupture dans le déploiement de la constellation.



- Prochain lancement pour Amazon -



A la mi-septembre, Arianespace avait révisé à la baisse, à quatre contre cinq auparavant, le nombre de lancements commerciaux d'Ariane 6 en 2025, tout en promettant de "plus ou moins" doubler ce chiffre en 2026.



Avant le tir de mercredi, Ariane avait réussi ses trois premiers lancements commerciaux: le 6 mars avec un satellite militaire, le 13 août avec un engin météorologique et le 4 novembre avec le satellite Sentinel-1D pour le programme européen d'observation de la Terre Copernicus.



Les tirs de 2025 se sont effectués avec une version de la fusée dotée de deux propulseurs d'appoint ("boosters"), dite Ariane 62.



En revanche, la mission suivante, prévue au premier trimestre 2026, aura recours à la version à quatre propulseurs d'appoint, Ariane 64, dotée d'une capacité d'emport en orbite basse doublée à 21,6 tonnes, pour mettre en orbite des satellites de la constellation à haut débit Project Kuiper de la société Amazon, récemment rebaptisée Amazon Leo.



Pour ce premier lancement pour la société fondée par le milliardaire Jeff Bezos, Ariane 6 emportera 34 satellites, qui sont déjà en Guyane, selon Arianespace.



Le contrat avec Amazon annoncé en avril 2022, le plus gros de l'histoire d'Arianespace, représente 18 lancements sur une trentaine dans son carnet de commandes.

