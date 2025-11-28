

"Stranger Things" tire sa révérence: 5 choses à savoir sur la série phénomène

Paris, France | AFP | mercredi 23/12/2025 - La série fantastique américaine à succès "Stranger Things" revient vendredi sur Netflix pour trois nouveaux épisodes de la cinquième et dernière saison, avant le grand final le 1er janvier.



Voici cinq choses à savoir sur cette série lancée en 2016 qui raconte l'histoire d'adolescents d'une petite ville américaine confrontés à des créatures surnaturelles et un univers parallèle.



- Casting

"Stranger Things" a remis au premier plan des icônes des années 1980 comme Winona Ryder ("Beetlejuice", "Edward aux mains d'argent"...), de retour avec une nomination aux Golden Globes en 2017 pour son rôle de Joyce Byers, ou Matthew Modine ("Full Metal Jacket"), qui incarne le Dr Brenner.



L'hommage au cinéma de genre des années 1980 culmine avec un caméo de Robert Englund, l'interprète original de Freddy Krueger, dans la saison 4.



La série a été un tremplin mondial pour ses jeunes interprètes, comme Millie Bobby Brown. Loin de son rôle de préadolescente quasi-muette de la saison 1, l'actrice de 21 ans produit désormais ses propres blockbusters, comme la saga "Enola Holmes", dont elle tient le rôle titre.



Finn Wolfhard, qui interprète Mike est la tête d'affiche des dernières franchises "Ça" et "SOS Fantômes". Le chanteur et comédien de 23 ans se confiait en mars 2024 à l'AFP sur la fin de "Stranger Things": "On veut offrir un départ digne de ce nom à tous ces personnages. Il faut trouver l'équilibre pour offrir la fin parfaite à chacun."



- Nostalgie des années 1980

Pour instaurer l'esprit des années 1980, les frères Duffer, créateurs de la série, multiplient les hommages aux maîtres du genre, de Steven Spielberg ("E.T.") à Stephen King ("Ça"), tout en calquant la dynamique des personnages sur celle des "Goonies".



Jeans Levi's taille haute, polos aux couleurs saturées et baskets Nike Cortez ou Vans, accessoires emblématiques des années 1980, habillent les personnages. Côté coiffure, la production réhabilite les tendances capillaires de l'époque, comme la coupe au bol de Will Byers ou le mulet déstructuré de Steve Harrington.



Les objets d'époque retrouvent une seconde jeunesse, comme les vélos des héros ou le walkman de Max qui diffuse "Running Up That Hill" de Kate Bush. Ce tube de 1985 a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify, atteignant en juin 2022 la première place des charts britanniques, 37 ans après sa sortie, un record de la plus longue période entre la sortie d'un single et son accession en tête des classements.



- Un des premiers gros succès Netflix

Si "House of Cards" a initié les contenus originaux de la plateforme, "Stranger Things", lancée en juillet 2016, a transformé Netflix en créateur de blockbusters. La série a prouvé que le streaming pouvait rivaliser avec le cinéma en donnant rendez-vous aux fans du monde entier à chaque nouvelle saison. Les budgets, estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars par épisode, sont comparables aux superproductions cinématographiques.



- Phénomène marketing

Le succès de la saison 5 de "Stranger Things", qui affichait près de 60 millions de visionnages au lancement, se traduit aussi par sa présence dans l'espace public. Les grandes enseignes d'achats multiplient les corners dédiés, comme le HMV d'Oxford Street à Londres ou les Galeries Lafayette des Champs-Elysées à Paris.



"La série m'a fait aimer les années 1980, je l'ai regardée avec mon père, qui a vécu à cette époque", a déclaré à l'AFP à Paris, Pauline Lehobey, assistante vétérinaire de 29 ans, avec en main une figurine de Démogorgon (un des monstres de la série).



- Univers dérivé

L'univers de la série se décline désormais sur les planches à Londres et à Broadway avec la pièce de théâtre "Stranger Things: The First Shadow", lancée fin 2023. Ce préquel situé en 1959, une génération avant les événements de la série, explore la genèse d'Henry Creel avant sa transformation en Vecna, un des méchants de l'histoire.



Netflix a annoncé pour 2026 une série animée se déroulant entre les saisons 2 et 3, qui visera à retrouver l'ambiance des "dessins animés du samedi matin", comme "Transformers" ou "SOS Fantômes".



La plateforme mise également sur des romans autour de personnages secondaires comme la grande sœur de Mike, Nancy Wheeler, ou l'ami de Dustin, Eddie Munso

le Vendredi 26 Décembre 2025 à 06:59 | Lu 145 fois





