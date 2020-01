Stockage dernier cri à la centrale d’Uturoa

Tahiti, le 28 janvier 2020 – Le haut-commissaire, Dominique Sorain, la maire de Uturoa, Sylviane Terooatea, et le P-dg de Pacific Petroleum & Services, Albert Moux, ont inauguré jeudi dernier le nouveau système de stockage de la centrale de l’île sacrée.



Après un an de travaux, le nouveau système de stockage de la centrale électrique de Uturoa à Raiatea a été inauguré jeudi dernier en présence du haut-commissaire, Dominique Sorain, de la maire de Uturoa, Sylviane Terooatea, et du P-dg de Pacific Petroleum & Services (PPS), Albert Moux. L’ancien stockage datait de 20 à 30 ans. Et dans le cadre du contrat de maintenance passé avec la commune pour sa centrale électrique, PPS a investi dans ce qui représente aujourd’hui le système de stockage le plus avancé dans les îles de Polynésie en terme de technologie et de respect de l’environnement. Quatre cuves semi-enterrées de 43 000 litres sont équipées de jauges électroniques, transfert automatique de gasoil ou encore alarme en cas de fuite gérée par un agent de surveillance, empêchant tout risque de pollution.