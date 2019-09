Steven Yeung mêle le Bauhaus à la Polynésie

PAPEETE, le 9 septembre 2019 - Le Bauhaus est un mouvement artistique caractérisé par des formes géométriques, utilisant essentiellement les couleurs primaires. La Polynésie aux couleurs chatoyantes et aux formes plutôt arrondies est aux antipodes du mouvement. L’artiste Steven Yeung a souhaité les marier, un défi.



" Je vis à Berlin où les manifestations pour le centenaire du Bauhaus se succèdent ", explique l’artiste Steven Yeung. Il s’est mis au défi de marier ce mouvement (voir encadré) à sa terre natale, la Polynésie. " Un défi qui m’a demandé beaucoup de travail. "



Le Bauhaus est un mouvement aux figures géométriques et aux couleurs primaires. La Polynésie, plus douce, plus arrondie, arbore des couleurs chatoyantes. Steve Yeung a pris les couleurs des uns pour les assembler aux formes des autres, et vice et versa.



Acryliques et céramiques



Il propose des peintures sur toile et sur papier canson. Il y a par exemple une trilogie autour du drapeau du fenua, le clocher de la cathédrale, le toit de la résidence du haussariat…



Il y a aussi des céramiques. " J’ai arrêté de peindre pendant trois an s", indique l’artiste. " Je crois que j’ai besoin de choses simples, de résultat immédiat. " Ce que lui apporte la céramique. La peinture " est un long travail de réflexion, il faut faire des croquis, trouver la matière, les couleurs… "



Pour son exposition à Tahiti, il s’est remis à peindre. " Et finalement je suis content, je constate que malgré la pause, c’est toujours là. "



Pour l’artiste, cet " enfant du fenua ", il paraît important de montrer d’autres cultures à la Polynésie, d’autres mouvements, d’autres styles. Au-delà de l’exercice artistique et technique, il s’agissait " d’ouvrir les yeux des Polynésiens à des choses différentes de ce qu’ils voient ", résume celui qui constate une ouverture grandissante chez les artistes locaux.



Début au conservatoire



Steven Yeung est né à Tahiti en 1975. Dès lors, il a baigné dans un univers créatif, celui de sa mère Sylvana, fameuse couturière. Il s’est imprégné de couleurs, de formes, de volumes et de mouvements.



À l’école primaire, il s’est fait remarquer pour ses talents artistiques. Il a suivi un cursus d’arts plastiques au Conservatoire artistique de la Polynésie française.



Et puis un jour, il est parti. Il a quitté son île. Il s’est engagé dans l’armée pour aller se perdre ailleurs. Ce qui lui a permis finalement de se trouver.



Fasciné par les peintres abstraits (Kandinski, Paul klee, Pollock…), il a écumé les musées tout en travaillant sa propre technique. Il n’a jamais fait les beaux-arts mais a pris des cours de sculpture sur pierre et sur bois, de modelage sur modèle nus…



Il s’est rapproché du Bauhaus et l’architecture a pris de plus en plus de dans ses toiles, au point de remplacer l’homme par des symboles. L’artiste et ses œuvres ont évolué. Mais une chose n’a pas changé : Steven Yeung veut faire naître l’émotion.



Attiré par l’effervescence culturelle berlinoise, il a quitté la France pour l’Allemagne en 2010. Il est toujours installé Berlin.



Il a fait une première exposition à Tahiti en 2001 puis en 2006. Il a présenté son travail à Paris et Berlin en différentes occasions. Il est de passage à Tahiti après 13 ans d’absence. Vous avez une semaine pour en profiter.