

Squash – Un tournoi pour faire le point

Tahiti, le 14 septembre 2025 - Polynesia Squash a organisé samedi au complexe de Phénix le Polynesia Squash Séries 2. Le tournoi s’est déroulé en phase de poules, lesquelles étaient mixées et ont permis aux joueurs de mieux se situer dans le classement par rapport à des adversaires de niveau plus ou moins équivalent. Les sélectionnés en partance pour les Oceania ont également pu faire le point sur leur état de forme.



Le squash figurera au programme des Jeux du Pacifique 2027 ce qui n’avait pas été le cas en 2023 et cela impose à la discipline et en particulier à son élite d’être très active dans les deux ans à venir pour bien appréhender l’échéance. Mais la Fédération tahitienne de squash (FTS) voit au-delà et œuvre déjà pour préparer la relève comme le souligne son président Jean-Victor Lussan : “Notre discipline a évolué depuis quelques années avec la présence du cadre technique fédéral de Cédric Hateau qui a mis en place un programme permettant de développer la pratique du squash auprès des jeunes et on a aujourd’hui un groupe prometteur de six espoirs qui incarnent la relève. Il le fallait car notre élite est vieillissante même si elle reste performante. Mais on avait un trou dans la relève entre les joueurs de 14/15 ans et ceux qui ont dépassé la trentaine.”



Les favoris au rendez-vous



Le tournoi organisé samedi à Phénix et qui a réuni 25 joueurs a effectivement mis en scène une élite marquée par deux générations bien distinctes, les trentenaires et plus et les jeunes espoirs d’une quinzaine d’années. La compétition s’est déroulée avec cinq poules de cinq joueurs, les trois premières mixant les niveaux, les deux autres étant plus homogènes. Les favoris ont confirmé leur statut à l’image de Laurent Loudier, Nicolas Stuhlfauth le champion de Polynésie en titre et de Kevin Pons qui se sont imposés dans leur poule respective. Adrien Maury et Alexis Villar deux autres ténors de la discipline ont pris la deuxième place de leur poule derrière respectivement Nicolas Sthulfauth et Kevin Pons. En poule 4 et 5 : succès de Maxime Laroze l’un des bons espoirs du squash local à l’instar de Nunui Lussan, qui, pour sa part, a dû composer avec une forte opposition dans une poule où figuraient Kevin Pons et Alexis Villar et de Raihere Grouiller vainqueur de la poule 5 où jouait la seule féminine du tournoi, Kori Cicero Besson.

Les Oceania pour mieux se situer



Une présélection a été déterminée en vue des Jeux de 2027, laquelle est composée chez les hommes d’Adrien Maury, Alexis Vilar, Nicolas Sthhlfauth, Laurent Laudier, Kevin Pons, Philippe Franchet et les deux juniors Nunui Lussan et Maxime Laroze. Agnes Chantre et Kori Cicero Besson sont présélectionnées chez les dames ce qui était aussi le cas de Heimana Chung mais celle-ci s’est sérieusement blessé et devrait arrêter le squash.



Une sélection tahitienne va participer aux Oceania de squash du 20 au 27 septembre à Apia aux îles Samoa. Elle sera conduite par Cédric Hateau et composée d’Alexis Villar, Philippe Franchet, Adrien Maury, Nunui Lussan et la féminine Kori Cicero Besson. Les Oceania vont permettre de mieux situer le niveau d’une partie de l’élite tahitienne comme l’envisage Cédric Hateau : “Le niveau des adultes progresse doucement localement et l’on va voir aux Samoa où on se situe par rapport à l’élite de la région. Les Calédoniens restent une référence dans la région mais des joueurs de Fidji et de Papouasie Nouvelle-Guinée qui s’entraînent en Nouvelle-Zélande et en Australie ont beaucoup progressé. Mais notre souci pour 2027, c’est que l’on a des jeunes qui ne sont pas encore murs et des anciens sur qui les années pèsent de plus en plus. Nicolas Stuhlfauth qui a 29 ans devrait être le chef de file de la sélection mais il semble qu’il ait pris goût au padel et est de moins présent au squash. On va faire le nécessaire pour être performant en 2027, mais on doit rester mesuré à l’heure actuelle quant aux résultats que l’on peut viser.”

Un nouveau complexe en 2027



Le squash local aurait souhaité disposer d’un Centre de performance polynésien (CPP) pour développer son élite à terme mais ne remplit pas les critères pour cela. Le service Jeunesse et Sports a toutefois laissé entendre que la FTS pourrait bénéficier d’une structure intermédiaire en 2026. Garantie en revanche : la construction d’un nouveau complexe de squash du côté de Pater qui devrait être ouvert début 2027 en vue des Jeux du Pacifique. Un outil indispensable selon Jean-Victor Lussan : “L’ouverture d’un nouveau complexe de squash va nous permettre de développer nos actions et la pratique de la discipline. On va travailler plus assidument avec le milieu scolaire et l’on va pouvoir organiser nos compétitions comme on le souhaite. Ça se passe bien à Phénix mais on est quand même dépendant du club pour la disponibilité de la salle et la programmation de notre calendrier.”



Les Jeux du Pacifique devraient permettre d’engendrer une nouvelle dynamique pour le squash tahitien. En attendant le prochain tournoi sera organisé au complexe Phénix par l’association Tahiti 2 points jaunes en octobre ou novembre avant les Championnats de Polynésie programmés en décembre.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 14 Septembre 2025 à 16:44 | Lu 198 fois



