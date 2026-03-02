

Squash – Adrien Maury premier lauréat 2026



Tahiti, le 24 mars 2026 - L’association Polynesia Squash a organisé de mardi à dimanche, dans la salle de Phénix, le Polynesia Squash Open 2026, premier tournoi de la saison. Adrien Maury s’y est imposé en finale face à Laurent Loudier. Succès également de Nunui Lussan chez les juniors.



La salle de Phénix, unique lieu localement destiné à la pratique du squash, n’avait plus accueilli de compétition depuis les Championnats de Polynésie 2025 en novembre dernier. L’association Polynesia Squash a lancé la semaine dernière le cycle des compétitions au titre de l’exercice 2026 avec le Polynesia Squash Open qui a mis en scène 24 compétiteurs, dont cinq juniors et une femme. La phase de qualification s’est déroulée de mardi à vendredi, la phase finale ayant lieu dimanche après-midi.



L’élite locale était présente, à commencer par les présélectionnés pour les Jeux du Pacifique 2027, ce qui a engendré un tournoi de très bon niveau. Adrien Maury, qui a disputé récemment une compétition en Nouvelle-Zélande en compagnie de Philippe Franchet, puis en Australie où ils ont été rejoints par Alexis Villar, a démontré dans la salle de Phénix qu’il était en pleine forme. Il a battu en demi-finale et pour la première fois Nicolas Stuhlfauth, le champion de Polynésie en titre. Opposé en finale à Laurent Loudier, Adrien Maury a dominé son adversaire 3 jeux à 0. Il doit partir prochainement aux Championnats de France où il pourra encore un peu mieux situer son niveau dans un contexte relevé.



En juniors, pas de surprise avec le succès du grand espoir local, Nunui Lussan, qui était monté sur le podium (3e) aux Championnats de Polynésie. Maxime Laroze, autre espoir de la discipline, a pris la 2e place. Victoire chez les dames de Mareva Faucheux, mais il ne pouvait pas en être autrement puisqu’elle était la seule féminine en lice.



Erwan Dréan, le président de Polynesia Squash, a évoqué le tournoi : “Le tournoi est représentatif du niveau du squash local avec la participation de quasiment tous les meilleurs joueurs et dès le deuxième tour, on a eu des matchs de niveau relevé et disputés dans l’ensemble. Ça permet aux joueurs de la présélection pour les Jeux du Pacifique 2027 de se rencontrer en format de compétition. Ils se préparent depuis un an et demi et cette préparation monte en intensité avec maintenant deux séances d’entraînement par semaine plus du travail physique. On essaie de dynamiser notre discipline et pas seulement au niveau de l’élite. Nous avons notamment organisé hier (samedi, NDLR) l’événement Squash Diva ouvert aux femmes qui souhaitaient découvrir le squash. Nous avons eu sept participantes et nous allons renouveler ce type d’opération de promotion qui peut permettre de faire évoluer nos effectifs qui se situent à une centaine de pratiquants à l’heure actuelle.”

Du très haut niveau aux Jeux du Pacifique



Comme toutes les disciplines sportives concernées par les Jeux du Pacifique 2027, le squash prépare intensivement ses sélectionnés potentiels qui sont au nombre de neuf en présélection masculine, dont les juniors Nunui Lussan et Maxime Laroze. La préparation de la sélection féminine apparaît quant à elle plus aléatoire, en raison de blessures, de l’éloignement géographique et de la disponibilité de chacune.



Le tournoi de squash sera d’un niveau très relevé aux Jeux du Pacifique et Cédric Hateau, le cadre technique de la Fédération tahitienne de squash (FTS), s’en explique : “On fait en sorte de préparer au mieux notre future sélection pour les Jeux du Pacifique qui s’annoncent de très haut niveau dans la mesure où la Fédération internationale a décidé de retenir les Jeux du Pacifique comme phase de qualification pour les Jeux olympiques de 2028 au titre de la zone océanienne. Cela implique que les Néo-Zélandais et les Australiens seront présents en 2027 et ils domineront logiquement la compétition. Et avec la présence aussi des Calédoniens et des Papous qui sont aussi d’un niveau relevé, il nous sera difficile de viser des podiums. Le niveau de l’élite tahitienne progresse et on ambitionne quand même de jouer un rôle intéressant en 2027, mais on se projette déjà sur les Jeux de 2031 où nos jeunes espoirs seront à maturité.”



La Fédération tahitienne de squash, présidée par Jean-Victor Lussan, essaie en tout cas d’optimiser la préparation de son élite avec l’appui du Comité olympique de Polynésie française (COPF) et les moyens financiers dont elle dispose et qui sont limités. Cinq juniors partiront du 8 au 20 avril en Australie pour participer aux Oceania et à l’Open d’Australie. Est également programmée la participation au tournoi de Nouvelle-Calédonie qui aura lieu fin novembre. La FTS a aussi envisagé d’organiser un tournoi à Tahiti en juin avec la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie Nouvelle-Guinée, mais les Papous n’auront peut-être pas le budget pour cela et l’événement est incertain.



Les sélectionnés tahitiens vont peut-être manquer de confrontations internationales avant les Jeux du Pacifique pour bonifier leur préparation, mais l’envie d’être tout de même représentatifs en juillet 2027 est bien ancrée dans les esprits, tant chez les joueurs qu’au sein de l’encadrement. Prochain tournoi local lors de la semaine du 20 au 26 avril.





Patrice Bastian

Les podiums

Hommes

1. Adrien Maury

2. Laurent Loudier

3. Nicolas Stuhlfauth

Juniors

1. Nunui Lussan

2. Maxime Laroze

3. Raihere Grouillier

Femmes

1. Mareva Faucheux



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 23 Mars 2026 à 15:21 | Lu 368 fois



