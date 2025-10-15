

Sortie de prison des deux derniers Français détenus en Iran

Paris, France | AFP | mardi 04/11/2025 - Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, qui étaient détenus en Iran depuis trois ans et demi, accusés d'espionnage au profit des renseignements français et israélien et qui ont toujours clamé leur innocence, "sont sortis de la prison d'Evin", a annoncé mardi Emmanuel Macron sur X, évoquant une "première étape".



"Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible", ajoute le président français, exprimant son "soulagement".



Condamnés mi-octobre à respectivement 20 et 17 ans d'emprisonnement, ils étaient les deux derniers Français officiellement détenus en Iran.



Ils sont actuellement "en sécurité" à la résidence de l'ambassadeur de France, à Téhéran, "dans l'attente de leur libération définitive", a déclaré sur X le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.



Les deux ressortissants "vont bien, semblent en bonne santé", a-t-il ensuite commenté sur la chaîne France 2, en précisant avoir "appelé (son) homologue ministre des Affaires étrangères de l'Iran pour saluer le geste qui a été fait".



Leur départ de l'Iran n'est pas encore à l'ordre du jour. "Nous allons continuer le travail que nous avons engagé depuis des semaines et des mois pour obtenir leur libération définitive", par les autorités judiciaires iraniennes, a déclaré M. Barrot.



Les avocats des deux Français, maîtres Martin Pradel, Chirinne Ardakani, Emma Villard et Karine Rivoallan, ont salué un "jour nouveau" pour Cécile Kohler et Jacques Paris, "mettant fin à leur détention arbitraire qui a duré 1.277 jours", dans un communiqué transmis à l'AFP.



"Je suis tellement émue de savoir qu'ils vont rentrer, qu'ils vont pouvoir reprendre leur vie normale", a réagi auprès de France 2 la mère de Cécile Kohler, Mireille, la voix étranglée par les sanglots.



Le 24 septembre, Emmanuel Macron avait suscité l'espoir en évoquant une "perspective solide" vers la libération de ces citoyens français, que Paris considérait être des "otages d'Etat".



Quelques semaines plus tard, son chef de la diplomatie avait réitéré ces mêmes propos. Mais c'est finalement un autre Français, Lennart Monterlos, également de nationalité allemande, qui avait été libéré début octobre.



Professeure de lettres de 41 ans, et enseignant retraité de 72 ans, Cécile Kohler et Jacques Paris avaient été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran.



Ils avaient été incarcérés dans la sinistre section 209, réservée aux prisonniers politiques, de la prison d'Evine de Téhéran, avant d'être transférés vers un autre centre de détention, en juin lors de la guerre des douze jours entre Israël et l'Iran. Mais leur nouvelle localisation n'avait jamais été rendue publique.



- Echange de prisonniers ? -



Le ministère français des Affaires étrangères n'avait eu de cesse de déplorer les conditions de détention "inhumaines", estimant qu'elles relevaient de "la torture".



Pendant plus de trois ans, le renseignement extérieur français (DGSE) a également oeuvré à leur libération.



Lumière allumée 24 heures sur 24, 30 minutes de sortie deux ou trois fois par semaine, rares et courts appels sous haute surveillance à leurs proches, les deux Français, qui avaient été contraints à des "aveux forcés" diffusés sur la télévision d'Etat iranienne quelques mois après leur arrestation, n'ont reçu que quelques visites consulaires.



Depuis une dizaine d'années, l'Iran multiplie les arrestations de ressortissants occidentaux, notamment français, les accusant le plus souvent d'espionnage, afin de les utiliser comme monnaie d'échange pour relâcher des Iraniens emprisonnés dans des pays occidentaux ou afin d'obtenir des gages politiques.



Au moins une vingtaine d'Occidentaux seraient encore détenus, selon des sources diplomatiques.



Dans le cas de Cécile Kohler et Jacques Paris, Téhéran avait rendu publique le 11 septembre la possibilité d'un accord de libération des deux Français en échange de Mahdieh Esfandiari, une Iranienne arrêtée en France en février pour avoir fait la promotion du terrorisme sur les réseaux sociaux.



Celle-ci avait été libérée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès prévu en janvier.



La libération de Cécile Kohler et Jacques Paris intervient moins d'un mois après celle de Lennart Monterlos, un Franco-Allemand de 19 ans, arrêté le 16 juin alors qu'il faisait un périple à vélo.



En mars dernier, deux autres Français, Olivier Grondeau et un homme dont le nom n'a jamais été révélé, avaient été libérés.



Au plus fort de la crise des "otages d'Etat" avec Paris, Téhéran a détenu jusqu'à sept ressortissants français simultanément.

