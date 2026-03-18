

Six semaines de travaux à Papenoo

Tahiti le 15 avril 2026. Des travaux de bitumage de la route traversière de la Papenoo (RT 20) du PK0 jusqu’au PK1, démarreront à compter du lundi 20 avril 2026 et ce, pour une durée d’environ 6 semaines.





Les travaux se dérouleront de nuit, de 20h00 à 04h00 du matin, et pendant cette période, la circulation se fera par alternat au droit du chantier.



Une signalisation de chantier sera mise en place et entretenue durant les travaux.



Les automobilistes et autres usagers sont invités à respecter la signalisation, à circuler avec vigilance et à faire preuve de prudence dans cette zone pendant la durée du chantier.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Avril 2026 à 18:24 | Lu 475 fois



