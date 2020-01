Six personnes secourues à Nengo Nengo

Tahiti, le 21 janvier 2020 - Le JRCC a annoncé mardi soir le sauvetage de six membres d'équipage d'un navire de pêche en avarie moteur échoué sur l'atoll de Nengo Nengo aux Tuamotu.



Dans la nuit de lundi à mardi, alerté par le déclenchement de la balise de détresse, le JRCC a demandé l’engagement du Dauphin de la marine nationale pour procéder à l’évacuation des 6 membres d’équipage du navire de pêche « Tuamana » qui s’était échoué sur l’atoll de Nengo Nengo dans les Tuamotu. Ce navire en avarie depuis le samedi 18 janvier, faisait l’objet d’une surveillance par le JRCC qui avait mis en place depuis la veille à Hao, l’hélicoptère des forces armées en Polynésie française (FAPF). L’armateur avait dépêché un autre navire de son armement pour lui porter secours mais la dérive due au vent et aux courants a poussé le navire sur le récif de cet atoll situé à plus 450 milles nautiques (830 km) de Tahiti.



L’équipage a été hélitreuillé en urgence pour être mis en sécurité sur l’atoll de Nengo Nengo, avant d’être acheminé sur Hao. Les marins ont été accueillis par la mairie et pris en charge par les équipes du dispensaire et les pompiers. Le « Tuamana » est désormais échoué aux abords du récif de Nengo Nengo, comme l’a constaté le Gardian de la marine nationale qui l’a survolé en milieu de matinée pour évaluation. L’armateur a mis en place une opération d’assistance et un remorqueur privé doit quitter Tahiti en fin de journée.