

Six nations: le XV de France bat l'Angleterre 48-46 et remporte un deuxième Tournoi d'affilée

Tahiti le 14 mars 2026. Faute de Grand chelem, abandonné il y une semaine en Ecosse, le XV de France a conservé son titre en s'imposant à la dernière seconde (48-46) face à l'Angleterre samedi au Stade de France, sur une pénalité de Thomas Ramos, remportant un deuxième Tournoi des six nations d'affilée.



Victorieux avec six essais, dont un quadruplé de Louis Bielle-Biarrey, contre sept pour les Anglais, les hommes de Fabien Galthié (21 pts) remportent ce Tournoi devant l'Irlande (19 pts), qui s'était imposée en début d'après-midi face au XV du Chardon à Dublin (43-21).



L'Ecosse finit 3e avec 16 points, devant l'Italie (9 pts), l'Angleterre (8 pts) et les Gallois (6 pts), qui ont remporté leur première victoire dans le Tournoi depuis 2023 en s'imposant 31-17 face aux Italiens à Cardiff.



Avec quatre défaites le XV de la Rose signe sa plus mauvaise performance depuis sa cuillère de bois, en 1976, quand l'épreuve n'accueillait que cinq équipes, bien avant l'arrivée de l'Italie en 2000.



KO debout après la claque à Edimbourg (50-40) et ces sept essais encaissés, les Bleus savaient au coup d'envoi qu'une simple victoire, même sans bonus, était suffisante pour oublier ce cauchemar et gagner le Tournoi. Et ils l'ont donc fait, pour les 120 ans du +crunch+, face à une équipe d'Angleterre qui était pourtant elle aussi revancharde après trois défaites d'affilée, dont le premier revers de son histoire contre l'Italie (23-18).



Mais que ce fut dur. Et le sélectionneur anglais Steve Borthwick a peut-être sauvé sa tête, après avoir vu son équipe pousser le XV de France dans ses retranchements. Car les Bleus se sont fait peur.



Bien lancés par deux essais de LBB, le TGV de l'UBB (7e et 13e minutes), sur des passes au pied en profondeur de Ramos puis Jalibert, les Français semblaient avoir pris la rencontre par le bon bout. Mais à chaque fois les Anglais ont répliqué, par leurs ailiers Roebuck (10e) et Murley (19e), avant de prendre le large, sur deux pénaltouches, avec le flanker Chessum d'abord (26e), puis le deuxième ligne Coles (34e).

Ramos, comme en 2024 Et c'est sans doute le carton jaune au pilier Ellis Genge, pour avoir écroulé un maul bleu, après la sirène de la première mi-temps, qui a fait basculer la rencontre, offrant un essai de pénalité au XV de France.



Avec trois points de retard seulement à la mi-temps (24-27), et à 15 contre 14, l'équipe de France a ensuite puni le XV de la Rose en sept minutes, avec le troisième essai de Bielle-Biarrey (42e), son 28e essai en 27 sélections, puis celui de l'ailier palois Théo Attissogbe (49e), sur une pénalité jouée vite à la main par Antoine Dupont.



Dans leur maillot collector au bleu délavé, référence à ce premier "crunch" de l'histoire, joué et perdu contre les Anglais 35-8 le 22 mars 1906 au Parc des Princes, Antoine Dupont et ses partenaires ont cependant laissé leurs adversaires revenir dans le match. Les Anglais ont même repris une longueur d'avance (38-39), avec un nouvel essai de Chessum (51e), en interceptant une passe de Jalibert, puis de Marcus Smith sur son premier ballon (57e).



Et c'est une nouvelle fois "LBB" qui a frappé, avec son 4e essai du soir, son 29e en 27 sélections, au bout d'une passe au pied en profondeur de Dupont encore. Le 30e des Bleus dans ce Tournoi, qui ont donc égalé le record établi par une équipe en un tournoi qu'ils avaient établi l'an dernier.



Puis c'est Ramos qui a sauvé le pays, après la sirène, sur une ultime pénalité, alors que les Anglais avaient repris la tête encore une fois (45-46) sur un essai de leur centre Freeman (77e). De 45 mètres, l'arrière Toulousain n'a pas tremblé, offrant un succès qui semblait perdu, comme il y a deux ans à Lyon, quand il avait aussi frappé à la 80e minute contre ces mêmes Anglais (33-31).



Cerise sur le gâteau pour le XV de France: avec ce Tournoi 2026, et ce doublé jamais réalisé par les Bleus depuis 2006-200, c'est le huitième trophée des Six nations qu'ils pourront exhiber à Marcoussis. Un de plus que les Anglais et deux de plus que les Irlandais et les Gallois.

Rédigé par AFP le Samedi 14 Mars 2026 à 13:38 | Lu 156 fois





