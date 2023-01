Six ans ferme pour un père incestueux

Tahiti, le 17 janvier 2023 – Après trois renvois, un homme de 40 ans a finalement été jugé par le tribunal correctionnel mardi pour des agressions sexuelles commises sur sa fille durant de longues années. Le prévenu, qui a nié l'intégralité des faits malgré les témoignages accablants du dossier, a été condamné à six ans de prison ferme et à indemniser la victime à hauteur d'1,2 million de Fcfp.



Le tribunal correctionnel s'est penché mardi sur le cas d'un ouvrier du BTP de 40 ans poursuivi pour des agressions sexuelles incestueuses commises sur sa fille depuis 2011 alors que la petite n'avait que quatre ans. L'affaire avait débuté en avril 2021 lorsque la mère de la victime –toujours en couple avec le prévenu– avait déposé plainte à la gendarmerie en expliquant que plusieurs membres de la famille avaient surpris son conjoint en train de faire subir des agressions sexuelles à la victime.



Entendue par les enquêteurs, la mère de famille sans emploi avait avoué qu'elle avait elle-même vu son conjoint toucher son enfant alors que la petite n'avait que quatre ans mais que cela s'était terminé par une simple dispute avec son conjoint. Incarcéré suite à la plainte déposée par sa femme en avril 2021, l'homme avait été placé sous contrôle judiciaire dès le mois d'octobre. Malgré l'interdiction de s'approcher de sa fille, il avait tout de suite réintégré le domicile familial où vivait la victime et avait donc de nouveau été interpellé et écroué. Les témoignages de proches de la famille recueillis dans le cadre de l'enquête avaient permis d'établir qu'il avait une “emprise” sur sa fille qu'il “surveillait” constamment et qu'il épiait même lorsqu'elle était à l'école.



Isolement



A la barre du tribunal mardi, le prévenu s'est enfermé dans le déni en avançant soit une consommation excessive d'alcool, soit une amnésie qui a semblé uniquement liée aux faits d'agressions sexuelles pour lesquels il était poursuivi. Si la victime n'a pas souhaité s'exprimer, la représentante de l'APAJ a expliqué lors de l'audience que la jeune fille avait, depuis, été placée par les services sociaux. Elle a indiqué que la mère de la victime, qui a des droits de visite médiatisés, ne les avait pas mis à profit car elle préférait rendre visite à son conjoint à Nuutania.



Et c'est cet extrême “isolement” de la victime qui a été souligné par le procureur de la République lors de ses réquisitions. Après avoir déploré l'inconstance de la mère de la jeune femme, que “l'on aurait peut-être pu poursuivre dans ce dossier”, le représentant du ministère public a rappelé tous les témoignages recueillis dans le cadre de cette affaire. Dix ans de prison ont été requis contre le prévenu qui a finalement été condamné à six ans de prison ferme. Il devra verser 1,2 million de Fcfp à sa fille au titre des dommages et intérêts et sera désormais inscrit au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 17 Janvier 2023