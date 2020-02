Simplicio Lissant : "Le plus important c'est l'investiture de la population"

S'il n'a pour le moment pas communiqué tous les noms de sa liste, on connait déjà quelques personnalités qui se sont engagés avec le maire sortant. Comme par exemple Nuihau Laurey. "Simplicio Lissant a été l'architecte de beaucoup de choses", a dit le sénateur samedi. L'ancien ministre de la Santé, Nicolas Bertholon est également l'un des colistiers et directeur de campagne de l'actuel maire. D'autres personnalités de la commune comme Jean Vernaudon, Dany Tumahai, veuve de Rony Tumahai, et leur fils aîné Tuterai Tumahai ont également témoigné leurs soutiens à Simplicio Lissant.



Face à lui pour les municipales, il retrouvera la liste Tamarii Punaauia, conduite par Teva Rohfritsch, vice-président du Pays et qui a reçu l'investiture du Tapura Huiraatira. "J'ai été surpris qu'il reçoive l'investiture du parti. Je l'accepte. Je suis bon joueur, et pour moi le plus important c'est l'investiture de ma population", a confié Lissant.



Ce dernier a par ailleurs indiqué qu'il serait souhaitable que l'une des deux listes se retirent pour le deuxième tour des élections. "Suivant les résultats du premier tour, j'ai proposé à Teva Rohfristch que celui qui arrive second se retire de l'élection pour préserver l'unité du Tapura.", a affirmé le leader de Te Hotu Rau.