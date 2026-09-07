

Semaine du Patrimoine : La culture au plus près des petits à Punaauia

Tahiti, le 28 septembre 2026 - À Punaauia, la Semaine du Patrimoine fait découvrir aux enfants les traditions polynésiennes. Ateliers, senteurs et savoir-faire rythment cette sixième édition jusqu’à vendredi.



Le monoi passe de petit nez en petit nez. Dans l'atelier



Pour cette sixième édition, placée sous le thème “Mon patrimoine, ma culture et mon identité”, les enfants font le tour de douze ateliers répartis dans le hall et les jardins la mairie. Tout est pensé pour transmettre les savoirs à la jeune génération, afin qu'elle s'approprie les traditions polynésiennes.



Hawaiki, accompagnante en périnatalité essaie de faire “prendre conscience de leurs corps aux enfants”, dit-t-elle, en marge d’une séance d’activité physique durant laquelle les petits sont invités à bouger leurs bras vers le haut et le bas. Le monoi passe de petit nez en petit nez. Dans l'atelier massage taurumi , les plus petits ferment les yeux et reconnaissent l'odeur de cette huile traditionnelle après qu'on leur a expliqué comment est réalisé l’huile cosmétique. Vingt minutes plus tard, ils changent d'atelier et se dirigent vers de nouvelles découvertes. À la mairie de Punaauia, c’est la Semaine du Patrimoine. Un rendez-vous annuel pour les scolaires de la commune, lancé ce lundi avec une programmation jusqu’à vendredi.Pour cette sixième édition, placée sous le thème “Mon patrimoine, ma culture et mon identité”, les enfants font le tour de douze ateliers répartis dans le hall et les jardins la mairie. Tout est pensé pour transmettre les savoirs à la jeune génération, afin qu'elle s'approprie les traditions polynésiennes.Hawaiki, accompagnante en périnatalité essaie de faire “prendre conscience de leurs corps aux enfants”, dit-t-elle, en marge d’une séance d’activité physique durant laquelle les petits sont invités à bouger leurs bras vers le haut et le bas.

"On espère que les écoles intègrent ce genre de choses"

Non loin de là, Mayleen et Taunatere, dont l’une est membre de l'association Faafaite i te ao mā’ohi qui promeut la navigation traditionnelle, animent l'atelier artistique. Comme d'autres associations, elle sensibilise aussi les enfants à la fragilité des écosystèmes. Son espoir : “On espère que les écoles intègrent ce genre de choses pour les reproduire ensuite”, dit-elle, en invitant les enseignants à parler de la culture dès que possible à leurs élèves.



Côté organisation, tout est rodé. Les classes arrivent en bus et les enseignants connaissent le dispositif : “Ils sont habitués, puisque c'est tous les ans”, souligne Magie Bennett, huitième adjointe en charge de la valorisation et de la promotion du patrimoine. La commune se concentre sur les écoles maternelles et primaires mais quelques collégiens viendront aussi participer, cette semaine. En outre, les élèves du Centre des Jeunes Adolescents (CJA) ont monté une exposition à l'extérieur. Pièces cousues et ateliers couture, sculptures et pot de fleurs sont à vendre à l’extérieur de la mairie.



Seule nouveauté : un atelier de hīmene tumu. Une initiation au chant traditionnel qui n'avait jamais été proposée jusqu'à cette année.







Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 28 Septembre 2026 à 13:56 | Lu 326 fois



