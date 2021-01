Séisme de magnitude 6,4 en Argentine, pas de victimes signalées

Buenos Aires, Argentine | AFP | mardi 18/01/2021 - Un séisme d'une magnitude de 6,4 a frappé lundi l'ouest et le centre de l'Argentine, suscitant l'alarme de la population, mais sans que soient signalés de victimes ou de dégâts importants dans l'immédiat, selon l'Institut national de prévention sismique.



Le tremblement de terre s'est produit lundi à 23H46 locales (mardi 02H46 GMT), avec pour épicentre la localité de Pocitos dans la province de San Juan, à environ 1.000 km de Buenos Aires, non loin de la frontière chilienne, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).



Il s'est produit à une profondeur de 20 km.



Certaines villes de la province de San Juan ont été temporairement privées d'électricité suite au séisme.



Il a également été ressenti dans les provinces de Mendoza, Cordoba, Santa Fe, La Rioja et Buenos Aires.