Seine-Saint-Denis: un homme armé d'un couteau tué par des policiers

Bobigny, France | AFP | mercredi 15/04/2020 - Un homme armé d'un couteau a été tué par des policiers mercredi à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny, après avoir "menacé" les fonctionnaires selon la police.



Cet homme "est a priori né en Afghanistan", a indiqué le parquet, sans plus de précisions.

Vers 16H30, des policiers qui patrouillaient à vélo ont aperçu l'homme muni d'un "long couteau", a indiqué la Préfecture de Police de Paris.

L'homme a "menacé" et s'est "jeté" sur les policiers, a ajouté la préfecture, précisant que les fonctionnaires avaient tiré à "plusieurs reprises".

"Aucune piste n'est écartée mais a priori pas de propos à caractère terroriste tenu", a indiqué une autre source policière.

Le parquet de Bobigny, qui s'est rendu sur place, a ouvert une enquête confiée à l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et à la police judiciaire du département.