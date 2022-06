Second tour, mode d’emploi

Tahiti, le 16 juin 2022 – Ce samedi, les électeurs polynésiens sont appelés à élire les trois députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Panorama de ce second tour de scrutin des législatives en Polynésie française.



La Polynésie doit désigner trois députés qui siègeront pour les cinq prochaines années dans l'hémicycle du Palais Bourbon à Paris. C'est donc en réalité une triple élection qui a lieu ce samedi 18 juin. Aucun candidat n'a reçu suffisamment de suffrages pour être élu dès le premier tour. Aucun candidat arrivé en troisième position n'a rempli les critères permettant de se maintenir au second tour. Les trois circonscriptions de Polynésie française présenteront donc trois duels au deuxième tour. À chaque fois un représentant du Tapura sera opposé à un candidat du Tavini.



Dans la première circonscription qui regroupe les communes d'Arue, Pirae, Papeete, Moorea-Maiao, ainsi que toutes les communes des Tuamotu-Gambier et des Marquises, les électeurs devront départager Nicole Bouteau, du Tapura et Tematai Le Gayic, pour le Tavini.



Dans la deuxième circonscription, qui regroupe Mahina, Hitia'a o te Ra, Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest, Teva i Uta, Papara et Paea, ainsi que les Australes, c'est Tepuaraurii Teriitahi du Tapura qui sera opposée au deuxième tour à Steve Chailloux, du Tavini.



Dans la troisième circonscription qui regroupe les communes des îles Sous-le-Vent, ainsi que Punaauia et Faa'a à Tahiti, s'opposeront Moetai Brotherson, du Tavini, le seul député polynésien sortant encore en position d'être réélu, et Tuterai Tumahai, pour le Tapura.



Prime au plus vieux



Pas de savants calculs pour déterminer le vainqueur à l'issu de ce second tour de scrutin. Celui des deux candidats qui obtient le plus grand nombre de voix remportera l'élection dans chaque circonscription et aura le droit de siéger jusqu’en 2027 à l'Assemblée nationale. En cas d'égalité la loi électorale prévoit que le plus âgé l’emporte.



Des élus vite en fonction



La fin du mandat de l'Assemblée élue en 2017 est fixée au 21 juin 2022. Les députés nouvellement élus ou réélus pourront siéger dans l’hémicycle dès le 28 juin, notamment pour élire le président de l’Assemblée nationale. Les trois élus décolleront dès ce dimanche 19 juin vers la capitale française pour prendre au plus vite leurs marques au Palais Bourbon.



Une élection sur la réserve



Une période de réserve électorale est imposée la veille de l'élection. Les candidats, les partis politiques, les institutions et les médias doivent s'abstenir de diffuser les sondages et plus globalement toute information pouvant influencer le vote. Cette réserve s'ouvre donc vendredi 17 juin à zéro heure, et se poursuit jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote, soit samedi 18 juin à 20 heures, en Polynésie française. Les défilés de drapeaux ou la distribution de tracs sont également interdits le jour du vote.



C'est en raison de cette réserve que les médias ne peuvent pas diffuser les premiers résultats avant 20 heures. C'est pour cette même raison que nous ne pouvons pas publier dans le journal de ce vendredi les consignes de vote que certains candidats malheureux du premier tour, en panne de réveil, nous ont fait parvenir dans la journée de jeudi.



Quand peut-on voter ?



Les 250 bureaux de vote des trois circonscriptions de Polynésie française ouvrent à 8 heures pour le deuxième tour de l'élection législative. Mais les horaires de fermeture varient. Vingt-et-une communes fermeront leur bureau à 18 heures. 25 à 19 heures : Arue, Hitia'a o te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest, Teva i Uta, Bora Bora, Huahine, Maupiti, Taha'a, Taputapuatea, Tumara'a, Uturoa, Rimatara, Rurutu, Tubuai, Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa et Rikitea. Et deux communes fermeront leurs bureaux à 20 heures : Faa'a et Punaauia dans la troisième circonscription.



Les premiers résultats à 20 heures



Comme expliqué plus haut, les résultats ne pouvant être diffusés avant la fermeture du dernier bureau, samedi, les premiers tomberont dès la fin de cette période de réserve, à commencer par ceux des bureaux ayant fermé à 18 heures. Les derniers résultats à être rendus publics, ceux de Faa'a et Punaauia, seront probablement connus vers 22 heures ou 23 heures. Quant aux résultats définitifs, ils seront proclamés dimanche 19 juin par le haut-commissaire.



Une participation à la hausse au deuxième tour ?



Traditionnellement, la participation au deuxième tour des législatives en Polynésie française est légèrement supérieure à celle du premier tour. En 2017, elle avait gagné environ cinq points entre les deux tours, passant de 42,07 % à 47,21 %. En 2012, l'écart était de six points Cependant, un éventuel rebond ne masquera pas le faible intérêt de la population pour cette élection. En baisse depuis 2007, la participation semble se stabiliser à un niveau bas . Elle atteignait 42.16% au premier tour, le 4 juin dernier.



Rédigé par Antoine Launey le Jeudi 16 Juin 2022 à 19:21 | Lu 164 fois