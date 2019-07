Sébastien Lecornu, ministre en terrain connu

PAPEETE, le 28 juillet 2019 - Pour sa deuxième visite officielle en Polynésie française, le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu a multiplié les rencontres samedi avec les autorités du Pays, avant d’assister à la représentation du groupe Ori Tahiti sur le marae Arahurahu de Paea, puis de s’envoler dimanche vers Anaa.



Au lendemain de son accueil vendredi soir à Tahiti-Faa’a, le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, a été accueilli samedi par le président Edouard Fritch et plusieurs membres de son gouvernement. Le président et le ministre ont eu un entretien au cours duquel les principaux dossiers relatifs à la Polynésie et aux problématiques des communes et de leurs élus ont été évoqués, avec notamment le projet de loi sur la réforme du statut de l’élu communal. Il a aussi été question de sujets liés à l’environnement, à la connectivité, et au partenariat Etat-Pays pour le financement de différentes opérations.



Dans un communiqué, la présidence indique qu’au terme de cet entretien, le ministre chargé des Collectivités territoriales a souligné « les avancées réalisées sur les dossiers déjà discutés lors de sa précédente venue en Polynésie française, en précisant que cette visite s’inscrivait aussi dans la préparation du déplacement officiel du président de la République, prévu en avril prochain ». Le président Edouard Fritch a également « souligné le dialogue constructif existant avec l’Etat sur ces différents dossiers ».



Des entretiens du ministre Sébastien Lecornu avec les parlementaires polynésiens, puis avec les responsables du CGF (Centre de gestion et de formation), pour les communes de Polynésie française, ont ensuite été organisés dans la matinée de samedi. Le ministre s’est également entretenu avec Makalio Folituu pour le CESEC et Christian Vernaudon pour le CESE.



En fin d’après-midi samedi, Edouard Fritch a invité le ministre à assister à la prestation du groupe Ori Tahiti sur le marae Arahurahu. Sébastien Lecornu devait ensuite se rendre à Anaa dimanche, puis à Makemo lundi, avant d’assister à l’ouverture du congrès des communes à Rikitea mardi.