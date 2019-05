Schéma d’aménagement : une enquête publique avant la fin de l’année

PAPEETE, le 15 mai 2019. Le gouvernement a précisé ce mercredi la suite du calendrier pour le schéma d’aménagement de la Polynésie française. Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du Pays et de sa déclinaison par archipel a été établi. Il sera concrétisé dans une loi de Pays présentée à l’Assemblée de Polynésie française à la fin de cette année 2019.



Depuis ce mois-ci, le gouvernement travaille sur la rédaction des pièces définitives du SAGE, la production de cartographies, de synthèses et de documents cadres et juridiques. L’ensemble sera soumis à une enquête publique et à l’approbation des institutions de la Polynésie française.

Le PADD du Pays sera étoffé par la trame verte et bleue, le schéma d’implantation des grands équipements à l’échelle territoriale et la localisation préférentielle des aménagements structurants (extensions urbaines, portuaires, industrielles, etc.). La mise au point des schémas d’archipels apportera des cartographies détaillées des implantations des équipements d’intérêt territorial, des documents d’orientations générales et une trame verte et bleue par archipel. Ce travail devrait être achevé d’ici la fin du mois de septembre. La programmation des investissements publics s’étendra jusqu’en octobre.

A ce moment-là, le dossier du SAGE pourra être ouvert à l’enquête publique et à la consultation du Conseil économique, social et culturel. Le vote à l’Assemblée de la Polynésie française suivra au mois de décembre 2019 et la promulgation du Sage pourra être annoncée au début de l’année 2020.

Pour rappel, les principaux grands projets structurants retenus sont le Village Tahitien, la création d’un « parc naturel » dans les communes du Sud de Tahiti, l’ouverture à l’international de l’aéroport de Nuku Hiva, dans un format « régional » tourné vers Hawaii, le développement de la filière thon aux Marquises, la construction d’un aéroport de dégagement à Rangiroa, et à partir de cette structure, le développement du secteur touristique dans la partie Ouest de l’archipel…