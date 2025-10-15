

Sauvetage de camion réussi à Afaahiti

Tahiti, le 13 novembre 2025 – Un camion qui remorquait une drague s’est retrouvé suspendu dans le vide après une sortie de route, ce jeudi matin, sur la Dorsale de Afaahiti. Le chauffeur et son fils s’en sont sortis indemnes. Deux dragues ont été réquisitionnées pour remonter le camion et rétablir la circulation en début d’après-midi. Un accident qui rappelle les besoins d’élargissement et de sécurisation de cette route de plus en plus empruntée.





Ce jeudi matin, vers 9 heures, tandis qu’il montait sur la Dorsale de Afaahiti, un camion a fait une sortie de route juste avant le deuxième virage. La drague qu’il remorquait s’est couchée au milieu de la chaussée, tandis que le véhicule de 15 tonnes a terminé sa course suspendu dans le vide, maintenu par des arbres. Indemnes, le conducteur et son fils ont réussi à s’extirper du camion par une fenêtre.



Les pompiers et la police municipale de Taiarapu-Est, ainsi que la brigade de gendarmerie de Taravao ont sécurisé la zone en attendant une solution de remorquage, soumise à une autorisation administrative en raison de la manœuvre périlleuse et complexe. En contre-bas, quatre foyers ont été évacués par mesure de précaution.



La circulation est restée bloquée plusieurs heures dans les deux sens. Les nombreux riverains impactés ont dû s’armer de patience, comme Johnny, arrivé sur place en moto en voulant rentrer chez lui : “Il y a souvent des chutes d’arbres, mais là, c’est autre chose ! J’habite juste au-dessus, donc pas le choix : soit j’attends, soit je fais le tour par le plateau de Taravao. Ça me rallonge de 15 ou 20 km”.



L’urgence était aussi météorologique, la menace des pluies abondantes n’étant pas de bon augure pour le sauvetage. Deux dragues ont finalement été réquisitionnées pour extirper le camion de cette mauvaise passe, permettant le rétablissement de la circulation vers 13h30.

​“Un signal d’alerte”

“Je m’excuse pour le désagrément dû au blocage de la route”, nous a confié le chauffeur. “C’est plutôt moi qui aide les gens d’habitude. Là, ça va faire mal à la poche”. Habitué à emprunter cet axe, il aurait fait une mauvaise manipulation là où l’étroitesse de la route et le flanc de montagne ne pardonnent pas.



Plus de peur que de mal, mais cet incident impressionnant interpelle le maire de Taiarapu-Est, présent sur place : “Cette route pose problème, surtout en cas de pluie. Les bords sont glissants avec le dépôt de feuilles et de terre. Elle mérite d’être agrandie et sécurisée, vu le flux de voitures qui augmente entre les résidents, les agriculteurs et les engins. Cet accident, c’est un signal d’alerte pour porter une attention particulière à la sécurisation de cette voirie”, souligne Anthony Jamet. Un sujet qui a justement été évoqué avec les représentants du gouvernement en début de semaine, en marge de l’inauguration des routes intérieures de Taravao.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 13 Novembre 2025 à 15:28




