

Santé numérique : trois jours pour poser les bases d’un modèle polynésien

Tahiti, le 23 février 2026 - Du 25 au 27 février 2026, l’Université de la Polynésie française accueillera le séminaire Polynesi’e-santé, un rendez-vous inédit consacré au développement du numérique en santé sur le territoire.



Sous le patronage de la présidence de la Polynésie française, le séminaire Polynesi’e-santé réunira pendant trois jours institutions, professionnels de santé, acteurs du numérique, patients et citoyens engagés autour d’un même objectif : réfléchir collectivement à un modèle polynésien de santé numérique, adapté aux réalités du Pays.



Dans un territoire marqué par l’éloignement géographique des îles, des inégalités persistantes d’accès aux soins et une pression croissante sur les ressources humaines médicales, le numérique apparaît comme un levier stratégique majeur. Télémédecine, partage sécurisé des données de santé, coordination des parcours de soins : les outils numériques sont aujourd’hui présentés comme des solutions concrètes pour renforcer la continuité, la qualité et l’équité du système de santé polynésien.



État des lieux, enjeux et perspectives



Le séminaire entend d’abord dresser un état des lieux des initiatives existantes, identifier les besoins du terrain et poser les bases d’un développement structuré et cohérent du numérique en santé dans les cinq archipels. “L’enjeu est aussi de faire émerger une véritable communauté d’acteurs engagés et de définir des priorités partagées”, expliquent les organisateurs.



La première demi-journée, mercredi, sera consacrée aux grands enjeux de la santé numérique en Polynésie française : connectivité, continuité territoriale, cadre réglementaire et attentes des professionnels de santé. Plusieurs intervenants institutionnels viendront partager leur vision, avant un focus sur un projet structurant : la création d’un centre de coordination CHPF-Direction de la santé, pensé comme un outil au service de l’ensemble des Polynésiens.



Jeudi, les échanges se concentreront sur les données de santé et leur gouvernance. Comparaisons internationales, ateliers participatifs et débats permettront d’aborder des questions sensibles : quel modèle de dossier de santé numérique pour la Polynésie ? L’après-midi sera dédiée aux usages concrets du numérique au service des patients : télésanté, télésurveillance, éducation thérapeutique, prévention et dépistage au plus près des populations. Des retours d’expériences locales viendront illustrer les avancées déjà à l’œuvre sur le territoire.



Enfin, la journée du vendredi ouvrira la réflexion sur le rôle du numérique et de l’intelligence artificielle dans le soutien aux professionnels de santé, avant un temps de bilan et de perspectives.



Au-delà des outils, Polynesi’e-santé ambitionne surtout de lancer une dynamique collective durable, au service d’un système de santé polynésien plus résilient, inclusif et innovant.



le Lundi 23 Février 2026




