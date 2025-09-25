

Salon du livre - Jenny Pradines : “Les albums jeunesse sont d’une richesse incroyable”

Tahiti, le 14 octobre 2025 - Elle est l’auteure d’albums pour des enfants dès leur plus jeune âge. Jenny Pradines, qui a déjà travaillé avec plusieurs illustrateurs locaux ou métropolitains et deux éditeurs du territoire, signe un nouvel opus. Il s’agit de “Tamata le petit aventurier de Tahaa” qui raconte les aventures d’un bernard-l’ermite.



Le dernier né de Jenny Pradines s’appelle “Tamata le petit aventurier de Tahaa”. Édité par les Mers Australes dans la collection Moana, il est illustré par Sébastien Chebret qui a choisi un univers coloré aux teintes douces.



L’auteure détaille : “C’est l’histoire d’un bernard-l’ermite qui n’est plus heureux dans sa coquille.” Le crustacé va donc se mettre en quête d’un nouvel abri. Son aventure semée d’embûches permet d’aborder diverses thématiques comme le respect de l’environnement ou la solidarité. “Il est aussi question de désir de découverte et des dangers associés. C'est une histoire amusante, qui fera rire les enfants.”



Jenny Pradines est née à Toulouse. Elle est arrivée en Polynésie à l’âge de 9 ans après deux escales, l’une au Sénégal et l’autre en Guyane. Elle a grandi sur un voilier à Raiatea avant de s’installer à Moorea comme enseignante. “Les enfants avec qui je travaille m'inspirent. J'ai toujours une pensée pour eux quand j'écris. J'aimerais leur donner davantage envie de lire et d'être curieux du monde qui les entoure en inventant des histoires qui font rêver, tantôt drôles, tantôt émouvantes, parfois effrayantes.” Sur son île, elle profite de ses moments de détente sur les plages pour écrire. “La richesse du lagon, la beauté de nos îles m’inspirent eux aussi.”



À titre personnel, elle a toujours beaucoup aimé lire. Par le biais de son activité professionnelle, elle s’est mise à apprécier les albums jeunesse, “ils sont d’une richesse incroyable”. Un jour, avec une amie, elle a osé contacter une maison d’édition pour proposer son texte. Et c’est ainsi qu’en 2017, elle a publié aux éditions Au vent des îles son premier livre “Au loup !”. L’aventure d’écriture s’est poursuivie avec “Tāura – Matariki et le mystère des tiki” (2019), coécrit avec son amie Camille Coldrey. Enfin, avec les Mers Australes, elle a signé “Vana le petit oursin de Moorea” (2021), puis “Toru” (2022).



Et demain ? “J’ai plusieurs histoires dans mes tiroirs et quelques-unes encore en tête qui attendent de prendre vie sur le papier.” En ce moment, elle écrit beaucoup sur les oiseaux de Polynésie, “la passion de mon fils de 11 ans !” Si elle s’est jusqu’alors adressée aux jeunes enfants, elle espère passer un jour aux romans jeunesse, pour les plus grands. Et puis, elle dessine : “Je rêve de pouvoir illustrer un de mes textes dans les années qui viennent”, avoue-t-elle.

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 14 Octobre 2025 à 19:21




