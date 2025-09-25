

Salon du livre - ​Lucien Montaggioni, une vie au service des récifs

Tahiti, le 14 octobre 2025 - Professeur émérite de Géosciences à l’université d’Aix-Marseille, Lucien Montaggioni est un spécialiste des récifs coralliens sur lesquels il travaille depuis une cinquantaine d’années. Il met son savoir à disposition des professionnels et du grand public grâce à un ouvrage à paraître au Vent des îles.



Bien qu’il ait atteint un “âge canonique”, il n’a pas dit son dernier mot. Lucien Montaggioni est toujours sur le terrain pour comprendre l’histoire des récifs coralliens. Il fait, cette année, un point d’étape sur ses recherches en signant un ouvrage intitulé “Îles, récifs et motu” illustré avec des clichés du photographe naturaliste Philippe Bachet. Ce livre, auquel l’anthropologue Fréderic Torrente a apporté sa contribution, traite de la formation des îles volcaniques et des récifs coralliens “car l’un ne va pas sans l’autre”, affirme l’auteur. Il ouvre également des discussions sur l’avenir dans un contexte de changement climatique. Les motu et atolls sont les premiers à souffrir de l’élévation du niveau de la mer et du renforcement de la force des cyclones.



Mais avant de se plonger dans l’avenir, voyons le passé. La carrière de Lucien Montaggioni a démarré en 1967 au Centre Universitaire de l’île de La Réunion où, en tant qu’enseignant-chercheur, il a préparé sa thèse de doctorat sur la formation des récifs de l’océan Indien (La Réunion, Maurice, Rodrigues). “Je m’y suis retrouvé un peu par hasard”, raconte-t-il. La soutenance de cette thèse a eu lieu en 1978 à l’université d’Aix-Marseille.



En 1981, Lucien Montaggioni a répondu à un premier appel de Bernard Salvat. Biologiste spécialiste des récifs coralliens, auteur de très nombreuses publications scientifiques et de plusieurs ouvrages, Bernard Salvat a fondé, en 1971, le Centre de recherche insulaire et observatoire de l’environnement (Criobe). Il a sollicité Lucien Montaggioni qui s’est alors intéressé à Makatea en particulier et à la Polynésie française en général pendant une dizaine d’années. Puis, Lucien Montaggioni a élargi son champ d’investigation travaillant ensuite en Nouvelle-Calédonie, en Australie ou encore en Mer Rouge.



Nommé Professeur à Marseille en 1988, retraité depuis 2011, l’ex-enseignant-chercheur poursuit ses travaux en qualité de professeur émérite. Il a été rappelé en Polynésie par Bernard Salvat en 2016-2017 ainsi qu’en 2021. Ce sont toutes les connaissances, l’expérience et tout le savoir d’un homme ayant consacré sa vie aux récifs qui seront offerts dans cet ouvrage. Lequel est à la fois destiné aux enseignants et amateurs éclairés “car il explore des champs techniques” et au grand public “grâce aux très nombreuses, et très belles images insérées”.



Lucien Montaggioni anime samedi 18 octobre une conférence sur le thème “Îles récifs et motu”, au salon du livre de 17h30 à 18h30.

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 14 Octobre 2025 à 19:10 | Lu 213 fois



