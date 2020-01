Salon de l’anglais : Auckland calling

Tahiti, le 30 janvier 2020 - Le Salon de l'anglais ouvre ses portes demain 8 heures, à la Plazza haute du Centre Vaima de Papeete. Air New Zealand a invité dix écoles néo-zélandaises pour qu'elles puissent conseiller et informer le public désireux d'apprendre l'anglais en immersion en Nouvelle-Zélande, dans la région d’Auckland.



