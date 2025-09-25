

Saisies de paka en cascade par la gendarmerie

Tahiti, le 21 octobre 2025 - Plusieurs saisies de pakalolo ont été effectuées la semaine dernière en Polynésie française par les forces de gendarmerie.



À Taha’a le lundi, une opération conjointe menée par les gendarmes de l’île et la police municipale, sur les secteurs de Tapuamu et Poutoru, a permis de cibler plusieurs objectifs dans le cadre de la lutte contre la production et la détention de stupéfiants. Résultat, 139 plants détruits et trois auteurs identifiés.



Le lendemain, c’est sur Arue que les gendarmes intervenaient. Appuyée par le Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) et une équipe cynophile, la police municipales a conduit une opération de contrôle ciblée et 235 plants ont été détruits avec un auteur identifié.



Jeudi, c’est à Paea que les opérations se sont poursuivies. Suite à l'exploitation de renseignements, la brigade de Paea, soutenue par le PSIG de Faa’a et une équipe cynophile, a procédé à une perquisition au domicile de deux individus suspectés de trafic de stupéfiants.



À leur arrivée, les gendarmes ont constaté que les occupants jetaient des pots de cannabis à l'intérieur de leur domicile. La perquisition a rapidement permis de confirmer les faits. Deux frères sont suspectés de s’être adonnés à la culture et à la revente de cannabis. 344 pieds de cannabis ont été découverts ainsi que 479,7 grammes d'herbe séchée, 135 branches en cours de séchage, 212 têtes de cannabis, trois sachets avec résidus de méthamphétamine et 253 000 francs en liquide. Les deux auteurs ont été identifiés.



Enfin, à Huahine, les gendarmes de la brigade ont mené une nouvelle opération sur un site déjà identifié lors d’interventions précédentes. Les recherches ont permis de découvrir deux plantations distinctes dissimulées dans la végétation.



106 pieds de cannabis ont été détruits, qui viennent s’ajouter aux 378 pieds déjà saisis lors de leur précédente opération, le 8 octobre dernier.

