Saisie record de 22 kg d'ice dans un conteneur en zone sous douane

Tahiti, le 24 mai 2025 – Selon nos confrères de Polynésie 1ère, 22 kilos d'ice ont été saisis ce jeudi dans un conteneur à Motu Uta, dans la zone internationale sous douane du port autonome de Papeete. C'est la plus grosse saisie depuis les 21 kilos de métamphétamine découverts en 2021 sur un paquebot de croisière à Raiatea, en mars 2022.





C'est un nouveau et triste record. Après avoir saisi un kilo de cocaïne à bord d'un voilier ce mercredi au port de Papeete, les douaniers ont fait une bien plus grosse prise le lendemain en mettant la main sur 22 kilos d'ice dans un conteneur de la zone sous douane du port de Papeete. Une enquête est en cours pour identifier le propriétaire du chargement, précise nos confrères de la station de Pamatai.

Le Pays et l'Etat sont particulièrement mobilisés pour lutter contre ce fléau. Comme l'avait confié en février dernier dans nos colonnes le commandant de gendarmerie en Polynésie française, Grégoire Demezon, l'ice qui arrivait essentiellement par avion, et en plus petite quantité sur le fenua, rentre maintenant également par voie maritime, ce qui traduit "une professionnalisation" du trafic à destination de la Polynésie. Et comme il l'avait souligné, c'est grâce à une coopération internationale et régionale que ce type de saisie majeure est possible.



Du côté du Pays, Moetai Brotherson avait annoncé en février dernier lors d'un conseil des ministres décentralisé à Raivavae, qu'il inscrirait une enveloppe de 250 millions de francs chaque année dédiée à la lutte contre l'ice. Ce sont finalement 200 millions de crédits qui ont été inscrits et votés au dernier collectif budgétaire du 1er avril dernier. Parallèlement, lors de ce même conseil des ministres délocalisé, le président du Pays avait également demandé à l'Etat d'alourdir le quantum des peines prononcées à l'encontre des trafiquants de métamphétamine qu'il n'estime pas suffisamment dissuasives. Une demande qu'il a réitérée ce mois-ci à Paris auprès du ministère de la Justice, espérant l'arrivée de décrets concernant des "amendes forfaitaires pour les navires en situation de mouillage illégal".