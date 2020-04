Saint-Pierre et Miquelon: un "porteur sain", premier cas avéré de Covid-19

Saint-Pierre, France | AFP | dimanche 04/04/2020 - La préfecture de Saint-Pierre et Miquelon a confirmé samedi en fin d’après midi que pour la première fois, un habitant de l’archipel, rentré par avion le le 16 mars, a été testé positif au coronavirus.



Il s’agit d’un "porteur sain" testé à l’issue de son séjour en quatorzaine imposée, a précisé le préfet de Saint-Pierre et Miquelon sur l’antenne de Saint-Pierre et Miquelon C’est le premier cas avéré de Covid-19 enregistré sur l’archipel français d’Amérique du Nord.



Selon les informations communiquées par Thierry Devimeux, cette personne domiciliée à Saint-Pierre est rentrée par avion dans la semaine du 16 au 22 mars. Elle a respecté à domicile la quatorzaine imposée par le gouvernement français à tout arrivant dans les territoires d’outre-mer. Ne souffrant d’aucun symptôme, elle a néanmoins été testée positive au coronavirus à la suite du prélèvement effectué à l’issue de son isolement.



Depuis le 1er avril, le préfet a en effet rendu systématique le test des personnes en fin de quatorzaine "pour être sûrs que toutes les personnes qui sortiraient de cette quatorzaine stricte soient indemnes de virus".



Selon le préfet et après enquête, cette personne "n’aurait pas eu d’échange avec d’autres depuis son retour sur l’archipel", en dehors de son conjoint à domicile qui a lui aussi subi la quatorzaine. Elle a été placée à nouveau à l’isolement à son domicile "tant qu’elle présente une dangerosité, tant qu’elle n’a pas des tests qui vont lever son infection au coronavirus".



En l’absence de matériel d’analyse présent à Saint-Pierre et Miquelon, le test a été réalisé par un laboratoire d’Halifax (Canada), qui a reçu jeudi 2 avril 75 échantillons prélevés sur les résidents locaux sortis ou en passe de sortir de quatorzaine. La moitié des résultats reste en attente.



Avec les ïles Wallis et Futuna, l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon restait jusqu’ici le seul territoire français n’ayant enregistré aucun cas avéré de Covid-19.